Deficitul bugetar la trei luni, aproape la jumătate față de 2025: statul a încasat mai mult din TVA și a atras mai multe fonduri UE

România a încheiat primele trei luni din 2026 cu un deficit bugetar de 21,09 miliarde de lei, echivalent cu 1,03% din PIB, mai mic decât cel de 43,66 miliarde de lei, respectiv 2,28% din PIB, înregistrat în aceeași perioadă din 2025. Evoluția vine pe fondul creșterii veniturilor bugetare și al scăderii cheltuielilor ca pondere în economie.

Datele execuției bugetare arată o ajustare rapidă a dezechilibrului fiscal, într-un context în care statul a reușit să colecteze mai mult din taxe și impozite, în timp ce a limitat ritmul cheltuielilor. În paralel, investițiile publice au fost menținute la un nivel ridicat, susținute în mare parte din fonduri europene.

Veniturile bugetului general consolidat au ajuns la 158,76 miliarde de lei în primul trimestru, în creștere cu 12,3% față de aceeași perioadă din 2025. Ca pondere în PIB, acestea au urcat cu 0,39 puncte procentuale.

Un aport important a venit din TVA, unde încasările nete au totalizat 33,63 miliarde de lei, în creștere cu 17,7%. Evoluția este legată atât de majorarea încasărilor brute, cât și de modificările de cote aplicate recent. În același timp, rambursările de TVA au crescut semnificativ, depășind 10,7 miliarde de lei.

Și impozitul pe salarii și venit a consemnat un avans solid, de 19%, până la 17,97 miliarde de lei. Creșterea a fost susținută în special de încasările din impozitul pe dividende, dar și de extinderea bazei de impozitare, inclusiv după eliminarea unor facilități fiscale în sectoare precum construcțiile, agricultura, industria alimentară și IT.

Contribuțiile de asigurări au însumat 53,28 miliarde de lei, în creștere cu 7%, iar veniturile din accize au ajuns la 10,95 miliarde de lei, cu 9,2% mai mari față de anul trecut, impulsionate în principal de produsele energetice.

Un salt semnificativ s-a înregistrat și la fondurile europene: sumele rambursate de Uniunea Europeană au crescut cu 43,5%, până la 13,2 miliarde de lei.

Statul a cheltuit 179,85 miliarde de lei în primele trei luni din 2026, cu 2,8% mai puțin decât în perioada similară din 2025. Ca pondere în PIB, cheltuielile au scăzut de la 9,7% la 8,8%.

Cheltuielile de personal au fost de 40,85 miliarde de lei, în scădere cu 1,28 miliarde de lei, pe fondul limitării sporurilor și al măsurilor de control al salariilor în sectorul public.

În schimb, cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 5,8%, până la 23,56 miliarde de lei, influențate inclusiv de plăți din sistemul de sănătate, unele aferente restanțelor din anul anterior.

Dobânzile plătite de stat au continuat să urce, ajungând la 13,37 miliarde de lei, cu 0,88 miliarde de lei mai mult decât în primul trimestru din 2025, însă ponderea acestora în PIB a rămas stabilă, la 0,7%.

Cheltuielile cu asistența socială au totalizat 63,54 miliarde de lei, în ușoară scădere față de anul trecut, pe fondul măsurilor fiscal-bugetare adoptate și al unui nivel mai redus al compensațiilor pentru energie în această perioadă.

Investițiile publice au însumat 21,67 miliarde de lei, o mare parte din bani fiind direcționată către proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv prin PNRR. Aproape 75% din totalul investițiilor provin din aceste surse, iar nivelul lor este mai mare decât în aceeași perioadă din 2025.

În paralel, cheltuielile pentru proiectele cu finanțare europeană au ajuns la 15,84 miliarde de lei, confirmând rolul central al fondurilor UE în susținerea investițiilor publice.

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
Daniel Fenechiu.
2
Daniel Fenechiu avertizează: „Dacă PSD dărâmă Guvernul Bolojan, soluția este opoziția și...
Victoria Stoiciu
3
PSD îi cere demisia Victoriei Stoiciu din Parlament, după ce a plecat din partid. Replica...
george simion sustine un discurs
4
Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă. George Simion anunţă că s-au strâns 251 de...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
5
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Digi Sport
Sandra Izbașa, oprită de Poliție în trafic, în miez de noapte. "Hai, scoate și tu șprițul ăla" / "E sub scaun"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Plenul Parlamentului European
Buget UE de 2 trilioane de euro, votat în Parlamentul European: Ce câștigă România la agricultură și coeziune
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna: „Nu există criză de motorină în România. Problemele din unele zone țin de livrare și logistică”
profimedia-0822333836
România plătește prețul instabilității politice, avertizează Concordia: Dobânzi mai mari, euro în creștere și risc pentru PNRR
Press journalist Ashley Chan is present at the scene of the attack on a building in Sloviansk. The building was hit head-on by an S300 missile. The da
Presa din UE este „sub atac susținut”, arată noul raport Liberties. România, printre țările cu campanii de discreditare a jurnaliștilor
PNRR steag UE
Bolojan anunță acord pe apărare, dar blocaj la PNRR. Ce au decis liderii la Cotroceni și unde s-au blocat negocierile
Recomandările redacţiei
george simion
Simion, despre o alianță cu PSD: „Niciodată să nu spunem niciodată”...
INSTANT_EXTRADARE_BALAN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alexandru Bălan, fostul adjunct SIS acuzat de trădare de patrie, a...
sorin grindeanu si ilie bolojan
Unii lideri liberali cer întoarcerea la negocieri cu PSD: „Nu ne...
Viktor Orban
După 16 ani la putere, Viktor Orban şi-a prezentat demisia din...
Ultimele știri
Gimnasta Ana Bărbosu, suspendată doi ani din activitate după ce nu a fost găsită de trei ori de agenţii antidoping
NATO ia în considerare renunțarea la summiturile anuale pe fondul tensiunilor cu Donald Trump: „Este mai bine”
Dan Motreanu (PNL), mesaj pentru PSD-AUR: Aveți obligația să veniți cu soluții. Românii nu mai au nevoie de spectacol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul lunii mai 2026. Schimbări neașteptate pentru toate zodiile. Ce îți rezervă astrele în această...
Cancan
30 aprilie 2026: Ziua în care meteorologii Accuweather anunță un fenomen rarisim în București. Ce se întâmplă
Fanatik.ro
Simona Halep, imagine de milioane cu un buchet superb de flori. Sportiva a uimit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea radiază de fericire. Cu ce postare a demonstrat jucătoarea de tenis că este împăcată cu sine
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Oraşul din România din care localnicii fug cu prima ocazie. Lipsa locurilor de muncă, unul dintre motive
Digi FM
Elena Lasconi își caută consilier personal. Anunțul postat pe rețelele sociale a stârnit reacții ample: „Un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Real Madrid și-a ales noul antrenor! ”Variantă de neimaginat”
Pro FM
Cât ar fi costat rochia de mireasă purtată de soția lui Dorian Popa. Creația vestimentară a fost realizată în...
Film Now
A câștigat șapte premii Emmy și două Tony, dar cel mai mândru e de fiica sa. Fata lui Bryan Cranston, rol...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Care pensionari iau 550 de lei în plus la pensie în luna mai? Când încep să se distribuie banii - joi sau luni
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
Cum arată cea mai lentă pasăre de pe planetă: „Se târăște prin aer”
Film Now
Cameron Diaz, declarații neașteptate după ce a devenit mamă pentru prima oară la 47 de ani: „Încerc să rămân...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale