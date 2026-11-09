Deficitul comercial al României a crescut cu 3,6%, la 25,5 miliarde de euro în nouă luni. Cum au evoluat exporturile și importurile

Deficitul comercial al României a ajuns la 25,537 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2026, în creștere cu 883,7 milioane de euro, respectiv 3,6%, față de același interval din 2025, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

În primele nouă luni ale anului, România a exportat bunuri în valoare de 75,272 miliarde de euro, cu 4,3% mai mult decât în perioada similară din 2025.

Importurile au însumat 100,809 miliarde de euro și au crescut cu 4,1%. Deși ritmul de creștere a exporturilor a fost ușor mai mare, valoarea importurilor a rămas cu peste 25 de miliarde de euro peste cea a exporturilor.

În septembrie 2026, exporturile au ajuns la 9,462 miliarde de euro, în creștere cu 6,3% față de aceeași lună a anului trecut. Importurile au avansat mai rapid, cu 9,8%, până la 12,540 miliarde de euro. Diferența dintre cele două valori a generat un deficit comercial lunar de 3,077 miliarde de euro.

Mașinile și echipamentele de transport au avut cea mai mare pondere în schimburile comerciale ale României, reprezentând 45,4% din exporturi și 36,9% din importuri.

Alte produse manufacturate au reprezentat 26,6% din exporturi și 27% din importurile realizate în primele nouă luni ale anului.

Peste 70% din schimburile comerciale au fost realizate în interiorul UE

Statele Uniunii Europene au rămas principalii parteneri comerciali ai României. Valoarea bunurilor expediate către celelalte 26 de state membre a fost de 53,958 miliarde de euro, echivalentul a 71,7% din totalul exporturilor.

Bunurile aduse din interiorul Uniunii Europene au avut o valoare de 73,067 miliarde de euro și au reprezentat 72,5% din totalul importurilor.

În relația comercială cu țările din afara UE, exporturile au însumat 21,313 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 27,742 miliarde de euro. Aceste schimburi au reprezentat 28,3% din exporturile României și 27,5% din importuri.

Balanța comercială este calculată ca diferență între valoarea exporturilor FOB și cea a importurilor CIF. Un rezultat negativ reprezintă deficit comercial, iar unul pozitiv indică un excedent.

Prețul FOB include valoarea bunurilor și cheltuielile suportate până la frontiera țării exportatoare. Prețul CIF include, în plus, costurile asigurării și transportului internațional până la frontiera țării importatoare.

Editor : A.D.