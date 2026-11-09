Live TV

Deficitul comercial al României a crescut cu 3,6%, la 25,5 miliarde de euro în nouă luni. Cum au evoluat exporturile și importurile

Data publicării:
nave transport maritim cu marfa
În primele nouă luni ale anului, România a exportat bunuri în valoare de 75,272 miliarde de euro, cu 4,3% mai mult decât în perioada similară din 2025. FOTO: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Peste 70% din schimburile comerciale au fost realizate în interiorul UE

Deficitul comercial al României a ajuns la 25,537 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2026, în creștere cu 883,7 milioane de euro, respectiv 3,6%, față de același interval din 2025, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică (INS).

În primele nouă luni ale anului, România a exportat bunuri în valoare de 75,272 miliarde de euro, cu 4,3% mai mult decât în perioada similară din 2025.

Importurile au însumat 100,809 miliarde de euro și au crescut cu 4,1%. Deși ritmul de creștere a exporturilor a fost ușor mai mare, valoarea importurilor a rămas cu peste 25 de miliarde de euro peste cea a exporturilor.

În septembrie 2026, exporturile au ajuns la 9,462 miliarde de euro, în creștere cu 6,3% față de aceeași lună a anului trecut. Importurile au avansat mai rapid, cu 9,8%, până la 12,540 miliarde de euro. Diferența dintre cele două valori a generat un deficit comercial lunar de 3,077 miliarde de euro.

Mașinile și echipamentele de transport au avut cea mai mare pondere în schimburile comerciale ale României, reprezentând 45,4% din exporturi și 36,9% din importuri.

Alte produse manufacturate au reprezentat 26,6% din exporturi și 27% din importurile realizate în primele nouă luni ale anului.

Peste 70% din schimburile comerciale au fost realizate în interiorul UE

Statele Uniunii Europene au rămas principalii parteneri comerciali ai României. Valoarea bunurilor expediate către celelalte 26 de state membre a fost de 53,958 miliarde de euro, echivalentul a 71,7% din totalul exporturilor.

Bunurile aduse din interiorul Uniunii Europene au avut o valoare de 73,067 miliarde de euro și au reprezentat 72,5% din totalul importurilor.

În relația comercială cu țările din afara UE, exporturile au însumat 21,313 miliarde de euro, iar importurile au ajuns la 27,742 miliarde de euro. Aceste schimburi au reprezentat 28,3% din exporturile României și 27,5% din importuri.

Balanța comercială este calculată ca diferență între valoarea exporturilor FOB și cea a importurilor CIF. Un rezultat negativ reprezintă deficit comercial, iar unul pozitiv indică un excedent.

Prețul FOB include valoarea bunurilor și cheltuielile suportate până la frontiera țării exportatoare. Prețul CIF include, în plus, costurile asigurării și transportului internațional până la frontiera țării importatoare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
1
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații...
Van Allen Belts
2
Bariera de radiații a Pământului, considerată impenetrabilă, a fost străpunsă în timpul...
Shooting on the Main Square in Krakow
3
Atac armat în Cracovia: șase morți și 16 răniți. Autorul, care purta o ținută de tip...
JD Vance și Donald Trump
4
Un faimos analist electoral american are un „presentiment ciudat” că Trump ar putea...
Poland: Six killed in Krakow Shooting - 07 Nov 2026
5
Ce se știe despre autorul atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist...
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
Digi Sport
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0805045743
Rusia apelează la ruta arctică din cel de-al Doilea Război Mondial pentru a-şi exporta cerealele
grau profimedia
România, cel mai mare exportator de grâu din UE. Importurile de porumb ale Uniunii au crescut cu 40% în acest sezon. (Reuters)
nave transport maritim cu marfa
România a încheiat primele opt luni din 2026 cu un deficit comercial de 22,44 miliarde de euro
Shallow depth of field (selective focus) details with a man holding a fuel pump dripping with gasoline in a gas station.
Ce ar însemna pentru țările europene o interdicție a exporturilor de motorină din SUA
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
SURSE Scandal în PNL pe datoriile acumulate în perioada Ciucă. Foști...
ID256054-INQUAM-PHOTOS-GEORGE-CALIN
Ursula von der Leyen, vizită în România, în pline tensiuni la Marea...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Al doilea reactor de la Cernavodă va fi repornit. Când va fi pus în...
profimedia-1150399064
Autorul atacului armat din Cracovia a murit la spital, a anunțat...
Ultimele știri
Reuniune la Paris pentru finanţarea reparării sarcofagului de la centrala nucleară Cernobîl, găurit de o dronă ruseasacă
O nouă ediție Tezaur începe luni. Ce dobânzi oferă statul și până când pot investi românii
Mai mulți români ar putea primi sprijinul pentru plata energiei. Dumitru Chisăliță: „Sunt plafoane de venituri care se analizează”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Află când ți se schimbă norocul. Cea mai bună zi din această săptămână pentru fiecare zodie
Cancan
Schimbări importante pentru pensionari în 2027. Ce se întâmplă cu banii de la 1 ianuarie
Fanatik.ro
„Nu-i convocam pe Moruțan și Cîrjan”. Alegerile lui Gică Hagi, puse sub semnul întrebării
editiadedimineata.ro
UNESCO: 189 de jurnaliști, uciși în 2024 și 2025. 86% dintre crime rămân nepedepsite
Fanatik.ro
Ionuț Radu apără poarta Celtei, dar NU și pe a României! Daniel Șendre nu crede în comunicatul FRF
Adevărul
Planul care ar putea întări apărarea României la Marea Neagră, blocat de Bulgaria. Ce propune un general
Digieconomic
Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Digi FM
O fetiță de 9 ani, lăsată nemâncată la școală pentru o datorie de doar 12 euro! A fost singura din clasă care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mihai Bendeac anunță o surpriză de proporții: "El va fi antrenorul echipei naționale a României"
Pro FM
"Știe cum să aibă grijă de o femeie". Cine este bodyguard-ul lui Jennifer Lopez, bărbatul care a cucerit...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Debut record pentru un film străin la box-office-ul nord american. Senzația lunii noiembrie
Adevarul
„Trebuia să vadă dacă e OK ursul?” Reacții virale după ce un șofer a filmat momentul în care lovește un urs...
Newsweek
Transferul dosarului de pensie. Cât durează și cine îți plătește pensia în cele trei luni de așteptare?
Digi FM
Rică Răducanu, dezvăluiri la 80 de ani despre pensie și banii pierduți de-a lungul vieții. De ce soția este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce sacrificau incașii copii pe vârfurile munților și ce pățeau aceștia înainte de moarte. Descoperire...
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu o broască după ce a înghițit un licurici. Imaginile sunt virale: „E o nebunie”
Film Now
Misterioasă și seducătoare. Charlize Theron, apariție spectaculoasă într-o rochie verde ca smaraldul. „Cea...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile la revenirea lui Kanye West în lumea modei. Apariție rară alături de...