Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde euro în 2025, după ce exporturile au crescut mai rapid decât importurile

Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 32,743 miliarde de euro în 2025, în scădere cu 673 de milioane de euro, respectiv cu 2%, față de nivelul înregistrat în 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția vine pe fondul unei creșteri mai accelerate a exporturilor comparativ cu importurile, ceea ce a contribuit la o ușoară reducere a dezechilibrului comercial.

Potrivit statisticii oficiale, exporturile României, calculate în prețuri FOB (Free on Board), au totalizat anul trecut 96,607 miliarde de euro, în timp ce importurile, calculate în prețuri CIF (Cost, Insurance, Freight), au însumat 129,351 miliarde de euro.

Pe ansamblul anului 2025, exporturile au crescut cu 4,2% față de anul precedent, în timp ce importurile au avansat cu 2,6%. Diferența de ritm între cele două indicatori explică reducerea moderată a deficitului comercial, în condițiile în care România continuă să importe mai mult decât exportă.

Ce înseamnă prețurile FOB și CIF

Statisticile comerciale folosesc două tipuri de evaluare a valorii bunurilor. Prețul FOB (Free on Board) reprezintă valoarea bunului la frontiera țării exportatoare și include costurile de transport până la punctul de încărcare, precum și taxele aferente exportului.

În schimb, prețul CIF (Cost, Insurance, Freight) reflectă valoarea bunului la intrarea în țara importatoare, incluzând, pe lângă elementele FOB, costurile de transport internațional și asigurarea.

Din acest motiv, importurile exprimate în CIF sunt, în mod natural, mai mari decât exporturile exprimate în FOB, diferența incluzând cheltuielile logistice suplimentare.

Chiar dacă deficitul comercial s-a redus ușor în 2025, nivelul ridicat al acestuia indică în continuare o dependență semnificativă de importuri, în special pentru bunuri industriale și produse manufacturate, ceea ce rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale economiei românești.

Deficit de aproape 2,7 miliarde de euro în luna decembrie

În luna decembrie 2025, exporturile FOB au însumat 7,196 miliarde de euro, iar importurile CIF au ajuns la 9,883 miliarde de euro, ceea ce a generat un deficit lunar de 2,687 miliarde de euro.

Comparativ cu luna decembrie 2024, exporturile au înregistrat o creștere semnificativă, de 9,4%, în timp ce importurile au scăzut ușor, cu 0,4%. Evoluția indică o consolidare a cererii externe pentru produsele românești spre finalul anului, în paralel cu o temperare a importurilor.

Structura comerțului exterior arată că economia românească rămâne puternic dependentă de industria prelucrătoare.

Cele mai importante ponderi în exporturi și importuri sunt deținute de grupa „mașini și echipamente de transport”, care a reprezentat 46,6% din total exporturi și 36,8% din total importuri.

Pe locul al doilea se află alte produse manufacturate, cu o pondere de 26,6% la export și 28,1% la import. Această structură reflectă rolul important al industriei auto și al producției industriale integrate în lanțurile europene de producție.

Schimburile cu Uniunea Europeană rămân dominante

Cea mai mare parte a comerțului exterior al României continuă să se desfășoare în interiorul Uniunii Europene.

În anul 2025, schimburile intracomunitare de bunuri (UE27) au însumat aproximativ 68,914 miliarde de euro la exporturi și 93,244 miliarde de euro la importuri, reprezentând 71,3% din totalul exporturilor și 72,1% din totalul importurilor.

În același timp, schimburile comerciale cu state din afara Uniunii Europene au avut o valoare de 27,694 miliarde de euro la exporturi și 36,107 miliarde de euro la importuri, echivalentul a 28,7% din exporturi și 27,9% din importuri.

Datele confirmă dependența ridicată a economiei românești de piața comunitară, atât în ceea ce privește desfacerea produselor, cât și aprovizionarea cu bunuri și componente industriale.

