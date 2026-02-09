Live TV

Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde euro în 2025, după ce exporturile au crescut mai rapid decât importurile

Data publicării:
china exporturi port economie
Foto: Profimedia Images
Din articol
Ce înseamnă prețurile FOB și CIF Deficit de aproape 2,7 miliarde de euro în luna decembrie Schimburile cu Uniunea Europeană rămân dominante

Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 32,743 miliarde de euro în 2025, în scădere cu 673 de milioane de euro, respectiv cu 2%, față de nivelul înregistrat în 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția vine pe fondul unei creșteri mai accelerate a exporturilor comparativ cu importurile, ceea ce a contribuit la o ușoară reducere a dezechilibrului comercial.

Potrivit statisticii oficiale, exporturile României, calculate în prețuri FOB (Free on Board), au totalizat anul trecut 96,607 miliarde de euro, în timp ce importurile, calculate în prețuri CIF (Cost, Insurance, Freight), au însumat 129,351 miliarde de euro.

Pe ansamblul anului 2025, exporturile au crescut cu 4,2% față de anul precedent, în timp ce importurile au avansat cu 2,6%. Diferența de ritm între cele două indicatori explică reducerea moderată a deficitului comercial, în condițiile în care România continuă să importe mai mult decât exportă.

Ce înseamnă prețurile FOB și CIF

Statisticile comerciale folosesc două tipuri de evaluare a valorii bunurilor. Prețul FOB (Free on Board) reprezintă valoarea bunului la frontiera țării exportatoare și include costurile de transport până la punctul de încărcare, precum și taxele aferente exportului.

În schimb, prețul CIF (Cost, Insurance, Freight) reflectă valoarea bunului la intrarea în țara importatoare, incluzând, pe lângă elementele FOB, costurile de transport internațional și asigurarea.

Din acest motiv, importurile exprimate în CIF sunt, în mod natural, mai mari decât exporturile exprimate în FOB, diferența incluzând cheltuielile logistice suplimentare.

Chiar dacă deficitul comercial s-a redus ușor în 2025, nivelul ridicat al acestuia indică în continuare o dependență semnificativă de importuri, în special pentru bunuri industriale și produse manufacturate, ceea ce rămâne una dintre principalele vulnerabilități ale economiei românești.

Deficit de aproape 2,7 miliarde de euro în luna decembrie

În luna decembrie 2025, exporturile FOB au însumat 7,196 miliarde de euro, iar importurile CIF au ajuns la 9,883 miliarde de euro, ceea ce a generat un deficit lunar de 2,687 miliarde de euro.

Comparativ cu luna decembrie 2024, exporturile au înregistrat o creștere semnificativă, de 9,4%, în timp ce importurile au scăzut ușor, cu 0,4%. Evoluția indică o consolidare a cererii externe pentru produsele românești spre finalul anului, în paralel cu o temperare a importurilor.

Structura comerțului exterior arată că economia românească rămâne puternic dependentă de industria prelucrătoare.

Cele mai importante ponderi în exporturi și importuri sunt deținute de grupa „mașini și echipamente de transport”, care a reprezentat 46,6% din total exporturi și 36,8% din total importuri.

Pe locul al doilea se află alte produse manufacturate, cu o pondere de 26,6% la export și 28,1% la import. Această structură reflectă rolul important al industriei auto și al producției industriale integrate în lanțurile europene de producție.

Schimburile cu Uniunea Europeană rămân dominante

Cea mai mare parte a comerțului exterior al României continuă să se desfășoare în interiorul Uniunii Europene.

În anul 2025, schimburile intracomunitare de bunuri (UE27) au însumat aproximativ 68,914 miliarde de euro la exporturi și 93,244 miliarde de euro la importuri, reprezentând 71,3% din totalul exporturilor și 72,1% din totalul importurilor.

În același timp, schimburile comerciale cu state din afara Uniunii Europene au avut o valoare de 27,694 miliarde de euro la exporturi și 36,107 miliarde de euro la importuri, echivalentul a 28,7% din exporturi și 27,9% din importuri.

Datele confirmă dependența ridicată a economiei românești de piața comunitară, atât în ceea ce privește desfacerea produselor, cât și aprovizionarea cu bunuri și componente industriale.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
2
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
3
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
5
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drapelele ue si ucrainei
„Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre.” UE face pași către un partener strategic neașteptat
suporteri-romania-2024 Foto- FRF
Biletele pentru meciul Turcia - România s-au vândut în 20 de secunde. Anunțul FRF pentru microbiștii români
bancnote de euro
O vastă rețea de spălare de bani, destructurată după arestări în Franța și România. Banii proveneau în special din traficul de droguri
tiktok
Scandalul TikTok, reacții pe scena politică din România. Ministrul Justiției: Sunt pentru o evaluare riguroasă a conținutului
Europa Libera
Publicaţia Europa Liberă se închide în România și Bulgaria
Recomandările redacţiei
ninsoare in bucuresti
Episod de iarnă severă în România: ninsori, vânt de până la 90 km/h...
Amsterdam The Netherlands 22nd March 2025 National demonstration against racism and fascism. Landelijk demonstratie tege
Europenii boicotează produsele americane. Aplicațiile care identifică...
ilie bolojan
Prim-ministrul Ilie Bolojan vine azi la Digi24
Viktor Orban și Bill Clinton, fotografie din 1998
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi...
Ultimele știri
Momentul în care un avion F-16 ucrainean doboară o dronă rusă Shahed folosind tunul de 20mm
Israelul a avertizat SUA că ar putea ataca independent Iranul: „Reprezintă o amenințare existențială”
O nouă ediție TEZAUR: Titluri de stat cu dobânzi de până la 7% pe an, neimpozabile. Cum pot investi românii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Solista ale cărei fiice suferă de o boală rară dă totul pentru ele: "Ni s-a spus că s-ar putea să nu trăiască...
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Veste-bombă de la FCSB: „Într-o lună va fi pe teren”. Ce spune Meme Stoica despre „noul fundaș”. Update...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Serie de crime misterioase în Bulgaria. Trei persoane suspectate de crimă au fost găsite moarte. Un ONG care...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Donald Trump: "Este o jignire la adresa măreţiei Americii!"
Pro FM
Cât câștigă Bad Bunny din muzică. Detalii despre averea superstarului latino
Film Now
Staruri la Berlinala 2026. Pamela Anderson şi Channing Tatum, pe lista invitaților. Michelle Yeoh va primi...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
O decizie a guvernului scade pensiile tuturor românilor. Stagiul de cotizare va fi mai mic. Experții confirmă
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Jamie Lee Curtis a învins dependența de droguri și alcool acum 27 de ani. Vedeta face dezvăluiri despre...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...