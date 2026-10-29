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Deficitul comercial al SUA a crescut peste aşteptări, pe fondul investiţiilor masive în inteligenţa artificială

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Recession in the USA
Foto: Getty Images
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Deficitul comercial al Statelor Unite în comerţul cu bunuri a crescut neaşteptat în septembrie, ajungând la 134,9 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din martie 2025, pe fondul importurilor record de echipamente necesare dezvoltării infrastructurii de inteligenţă artificială. Evoluţia ar putea afecta semnificativ creşterea economică din trimestrul al treilea.

Potrivit datelor publicate miercuri de Departamentul Comerţului, deficitul comercial a crescut cu 2,1%, respectiv 2,8 miliarde de dolari, depăşind estimările economiştilor, care anticipau un nivel de 130,2 miliarde de dolari,transmite Reuters preluată de News.ro.

Importurile de bunuri au avansat cu 2,4%, până la un record de 344,1 miliarde de dolari. Principalul motor al creşterii a fost cererea pentru bunuri de capital, ale căror importuri au urcat cu 7,5% faţă de august şi cu 77,2% comparativ cu septembrie 2025.

Expansiunea investiţiilor în inteligenţa artificială determină companiile tehnologice americane să achiziţioneze cantităţi tot mai mari de echipamente din străinătate. În acelaşi timp, consumul populaţiei rămâne robust, în pofida costului ridicat al vieţii, importurile de bunuri de consum crescând cu 3,1%.

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Exporturile americane au crescut, la rândul lor, cu 2,6%, până la 209,2 miliarde de dolari, susţinute de avansul livrărilor de produse alimentare, bunuri de capital şi produse de consum. Exporturile de automobile şi produse industriale au scăzut însă.

Economiştii avertizează că deteriorarea balanţei comerciale ar putea reduce cu 3,25 până la patru puncte procentuale ritmul anualizat de creştere a PIB în trimestrul al treilea. Comerţul exterior nu a mai avut o contribuţie pozitivă la creşterea economiei americane de trei trimestre consecutive.

Înaintea publicării datelor comerciale, economiştii consultaţi de Reuters anticipau o creştere economică anualizată de 3,2% în perioada iulie–septembrie, după un avans de 2,2% în trimestrul al doilea. Oliver Allen, economist la Pantheon Macroeconomics, consideră însă că o creştere de aproximativ 1% a devenit mai probabilă.

Impactul negativ ar putea fi atenuat parţial de acumularea stocurilor, întrucât o parte dintre bunurile importate nu au fost încă vândute. Stocurile angrosiştilor au crescut cu 0,6% în septembrie, iar cele ale comercianţilor cu amănuntul cu 0,3%.

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În pofida deteriorării deficitului comercial, unii economişti consideră că importurile record reflectă şi soliditatea cererii interne. Daniel Vielhaber, economist la Nationwide, a apreciat că majorarea achiziţiilor din străinătate indică investiţii susţinute ale companiilor şi rezistenţa consumului, chiar dacă afectează temporar calculul PIB.

Editor : Ana Petrescu

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