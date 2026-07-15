Deficitul de cont curent s-a redus în primele cinci luni din 2026. Cum au evoluat investițiile străine și datoria externă

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 11,425 miliarde de euro în primele cinci luni din 2026, în scădere față de nivelul de 12,075 miliarde de euro consemnat în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României (BNR). În același timp, investițiile străine directe au fost mai mici decât în 2025, iar datoria externă totală a României a continuat să crească.

Datele BNR arată că deficitul de cont curent s-a redus cu aproximativ 650 de milioane de euro comparativ cu perioada ianuarie-mai 2025.

În structura contului curent, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 536 de milioane de euro, în timp ce balanța serviciilor a înregistrat un excedent similar celui din perioada corespunzătoare a anului trecut. În același timp, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 146 de milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare un deficit mai mic cu 264 de milioane de euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 2,195 miliarde de euro în perioada ianuarie-mai 2026, în scădere față de cele 2,913 miliarde de euro înregistrate în aceeași perioadă din 2025.

Din total, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit, au fost de 2,540 miliarde de euro, în timp ce creditele intragrup au avut o valoare netă negativă de 345 de milioane de euro.

Datoria externă a depășit 230 de miliarde de euro

Potrivit BNR, datoria externă totală a României a crescut cu 2,451 miliarde de euro în primele cinci luni ale anului, ajungând la 230,914 miliarde de euro. La 31 mai 2026, datoria externă pe termen lung era de 183,922 miliarde de euro, reprezentând 79,6% din totalul datoriei externe și fiind cu 2% mai mare decât la finalul anului trecut.

În schimb, datoria externă pe termen scurt a scăzut cu 2,4% față de 31 decembrie 2025, până la 46,992 miliarde de euro, reprezentând 20,4% din totalul datoriei externe.

BNR mai arată că rata serviciului datoriei externe pe termen lung s-a situat la 15,5% în perioada ianuarie-mai 2026, față de 18,4% în anul 2025.

În același timp, gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii cu rezerve valutare a rămas la 6 luni, același nivel înregistrat la sfârșitul anului trecut.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare ale BNR a fost de 102,4% la 31 mai 2026, în ușoară scădere față de nivelul de 104,4% înregistrat la 31 decembrie 2025.

Editor : A.D.