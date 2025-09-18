Demisie de la șefia Romaero: Bogdan Costaș a plecat de la conducerea companiei. Radu Miruță a aflat din presă: „Știe de ce se grăbește”

Directorul general al Romaero, Bogdan Costaş, a demisionat din funcţie, iar ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a precizat că a aflat din presă acest lucru. Ministrul afirmă că Bogdan Costaş „ştie de ce se grăbeşte” să plece, întrucât „datele din raportul administratorului judiciar, publicat acum două zile, arată că datoriile curente, născute după data intrării în insolvenţă, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei”.

„Radu Miruţă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, a luat act, din informaţiile apărute în presă, de demisia domnului Bogdan Costaş din funcţia de director general al Romaro”, se arată în comunicatul ministerului, potrivit News.ro.

Romaero este o companie de stat din România, care operează în două domenii majore ale industriei aerospaţiale, şi anume servicii de întreţinere şi reparaţii pentru aeronave de transport comercial şi militar, precum şi producţia de ansamble, subansamble şi componente ale structurilor aeronavelor.

„Nu am avut încă vreo discuţie cu domnul Costaş cu privire la plecarea sau rămânerea dumnealui la conducerea Romaero. Am desemnat un coleg care, împreună cu viitorul administrator special, Cătălin Prunariu, să analizeze situaţia financiară şi contractele. Era planificată o întâlnire de analiză luni. Brusc, domnul Costaş, din câte înţeleg, vrea să plece. Domnia sa ştie de ce si mai ales de ce se grăbeşte să facă asta. Eu nu fac speculaţii, vorbesc pe date. Şi datele din raportul administratorului judiciar, publicat acum două zile, arată că datoriile curente, născute după data intrării în insolvenţă, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei”, a declarat ministrul Radu Miruţă.

Ministrul Radu Miruţă a anunţat recent desemnarea lui Cătălin Prunariu în calitate de administrator special al companiei de stat Romaero mandat ce urmează să fie supus aprobării Adunării Generale a Acţionarilor în data de 29 septembrie.

„Dacă unii se retrag atunci când compania nu mai oferă spaţiu pentru jocuri de culise, există profesionişti care vin să pună umărul la reconstrucţia ei şi să caute soluţii reale pentru viitor. Îi mulţumesc lui Cătălin Prunariu că a acceptat provocarea de a se implica direct şi de a contribui la transformarea Romaro într-o companie-model. Nu e vorba de politică, nu ne ştiam înainte, e vorba de profesionişti care vor să facă treabă”, a mai spus ministrul Radu Miruţă.

Numirea, făcută de ministrul Radu Miruţă, are ca obiectiv salvarea şi redresarea companiei, care are un potenţial strategic pentru industria aeronautică din România şi pentru securitatea economică naţională.

„Romaero are potenţialul să devină un jucător european de top în industria de reparaţii şi mentenanţă aviatică. Analizele arată clar asta. Lupta mea e simplă: să scoatem la lumină ce are România mai bun şi să punem pe picioare companii care pot străluci în Europa”, a mai spus ministrul.

Profit.ro a anunțat, joi, că Bogdan Costaş şi-a dat demisia din funcţia de director general al Romaero, la doi ani după preluarea mandatului, invocând lipsa de sprijin din partea acţionarului majoritar şi riscul ca instabilitatea managerială să frâneze redresarea companiei aeronautice aflate pe profit pentru prima dată după ani de pierderi.

„Nu vizez nicio funcţie, nu am plecat pentru că am vrut eu sau pentru că vizez o altă funcţie, ci pentru că viziunea mea şi a acţionarului principal nu coincid, pentru că propagarea de informaţii eronate în spaţiul public deteriorează relaţia Romaero cu partenerii, de aceea mai bine plec eu şi poate că Romaero se va salva cu noua viziune. Am adus-o din groapă, poate alţii vor continua. Nu am nimic în plan pentru viitor, dar, specializându-mă pe management de criză, orice companie mi s-ar propune să preiau (dacă ar veni această propunere) nu poate fi într-o situaţie mai dificilă decât cum era Romaero în 2023, când am preluat conducerea", a declarat Bogdan Costaş.

