Praid, comuna vizitată anul trecut de 500.000 de turiști, este astăzi pustie. Rar, câte un turist se oprește pentru câteva clipe, privește dezastrul semănat de ape și își continuă apoi drumul. Străzile și pensiunile sunt goale, iar multe dintre magazine au lacătul pe ușă. „Mina actuală o putem considera compromisă”, este de părere chiar directorul de investiții de la Salrom. Situația revoltătoare de la Praid a fost discutată luni, în ședința CSAT. Au fost evaluate două scenarii: unul pentru recondiționarea minei vechi, altul pentru înființarea uneia noi.

Deși locuitorii din Praid și turiștii încă mai speră într-o salvare miraculoasă a salinei, experții sunt categorici.

Nicolae Șoltuz, director de investiții Salrom: Mina actuală, da, o putem considera compromisă. Teoretic, dacă putem controla deversarea apei controlată și consolidarea acesteia, ar putea fi realizată, dar cu niște costuri foarte mari. De asta, experții au luat în considerare că ar fi mai convenabil economic redeschiderea unui alt orizont, într-o altă locație.

Lucrările de urgență, care trebuiau făcute la Salina Praid, sunt întârziate.

Radu Miruță, ministrul Economiei: Acum două, trei zile mi se transmitea la minister că maxim întârzierea va fi de 1-2-3 zile și că are legătură

cu niște condiții din teren, care de fapt nu sunt cele care constrăng desfășurarea acestui șantier, acest șantier va fi întărziat. Pe șantier, constructorul pare că nu are capacitatea de a pregăti terasamentul pe care să se pună aceste țevi.

Sándor Petres, prefectul județului Harghita: Măsurile de securitate atât cele de apărare și de evacuare rămân în vigoare.

După inundațiile masive care au umplut galeriile cu peste 6 milioane de metri cubi de apă sărată, structura a devenit instabilă, iar riscul de noi surpări persistă.

Bianca Timșa, jurnalist Digi24: În Praid au fost montați mai mulți astfel de senzori seismici, care înregistrează vibrații ale pământului, astfel că, în cazul unui pericol, autoritățile sunt alertate, iar, la rândul lor, autoritățile pot interveni pentru a evacua oamenii din zonele de risc.

Între timp, la Praid, străzile sunt pustii, pensiunile goale, iar cele mai multe magazine au lacătul pe ușă.

Reporter: Ați avut pierderi mari?

Gyongyi Horvath, proprietar magazin: Mari, mari. În fiecare zi măcar o pâine, două. Așa vindem numai. E foarte liniște. Eu sunt la haine momentan, dar foarte liniște la haine, nu, nu prea vindem.

Turistă: Am fost astă iarnă într-o excursie, am vizitat salina, am fost norocoși că am prins-o deschisă. Acum e totul trist. Ne cutremurăm!

Turist: Pustiu, pustiu. Păcat, păcat că a fost ok salina, totul.

Pentru a sprijini comunitatea, localnicii ale căror afaceri au avut de suferit vor primi un ajutor financiar, echivalent cu 15% din cifra de afaceri de anul trecut.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia