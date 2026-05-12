Dezvoltator imobiliar din Iași, acuzat de ANAF că a ascuns venituri din vânzarea apartamentelor. Prejudiciu de peste 13 milioane de lei

Inspectorii Antifraudă fiscală au identificat un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de către un dezvoltator imobiliar din municipiul Iași și de către persoana fizică ce deține și controlează societatea verificată, potrivit unui comunicat transmis de ANAF.

Conform instituției, verificările au vizat o companie care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente. Inspectorii au constatat că dezvoltatorul a folosit „un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale”, pentru a amâna evidențierea veniturilor obținute din vânzarea imobilelor și, implicit, plata taxelor datorate statului.

„Societatea verificată, care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente, a utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt, pentru a amâna nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor. Scopul acestor practici a fost disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit”, se arată în comunicatul ANAF.

Potrivit inspectorilor antifraudă, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar beneficiarii locuiau efectiv în imobile și achitau direct dezvoltatorului costurile pentru utilități.

În urma controalelor, ANAF a stabilit că prejudiciul produs bugetului de stat prin aceste practici se ridică la 10,80 milioane de lei.

Control și asupra patronului companiei

Inspectorii antifraudă au desfășurat și o acțiune de control separată asupra persoanei fizice care controlează societatea imobiliară. Potrivit ANAF, aceasta ar fi obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără să declare integral sumele încasate.

„În cadrul unei acțiuni de control conexe privind veniturile persoanei fizice care deține și controlează societatea, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că aceasta a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obținute. Ca urmare, a fost stabilit un prejudiciu suplimentar adus bugetului de stat, în valoare de 2,28 milioane de lei”, a precizat instituția.

Totodată, ANAF a anunțat că vor fi luate măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală: „Având în vedere constatările rezultate în urma acțiunilor de control, ANAF Antifraudă va dispune măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, în condițiile legii”.

Instituția a precizat că Direcția Generală Antifraudă Fiscală va continua acțiunile de combatere a evaziunii fiscale și de verificare a contribuabililor din domenii considerate cu risc fiscal ridicat.

