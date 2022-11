Dezvoltatorul imobiliar chinez Evergrande a vândut un teren de 10.377 metri pătraţi cu un miliard de dolari

China Evergrande Group, cel mai mare dezvoltator imobiliar chinez, a anunţat luni că a vândut pentru 7,5 miliarde de yuani (un miliard de dolari) o parcelă de teren care era rezervată pentru construirea sediului său central de la Shenzhen (sudul Chinei), informează AFP, citată de Agerpres.

Evergrande, un grup care are datorii de peste 300 de miliarde de dolari, trece printr-o gravă criză de lichidităţi şi caută cu disperare fonduri pentru a-şi plăti creditorii şi furnizorii. Investitorii se tem că un colaps ar reprezenta riscuri sistemice la adresa sistemului financiar chinez.

Conform unui document publicat pe platforma de tranzacţii imobiliare a oraşului Shenzhen, parcela de teren cu o suprafaţă de 10.377 metri pătraţi, a fost cumpărată de dezvoltatorul local Shenzhen Anhe No. 1 Real Estate Development Co., o entitate care este susţinută de guvernul local şi China Industrial International Trust, o subsidiară a băncii Industrial Bank Co.

Evergrande a cumpărat acest teren pentru 5,5 miliarde de yuani la finele lui 2017 şi intenţiona să construiască aici un zgârie nori cu o înălţime de 394 de metri unde să îşi mute cartierul general în 2024. Însă proprietatea a rămas nefolosită începând din luna septembrie 2021 iar Evergrande fost nevoită să se mute înapoi la Guangzhou, oraş unde a fost înfiinţată în 1997, după ce s-a confruntat cu o criză de lichidităţi.

China a cunoscut un boom al sectorului imobiliar după liberalizarea pieţei în 1998, într-o ţară unde achiziţionarea unei locuinţe este deseori o condiţie prealabilă căsătoriei şi o investiţie. Companiile imobiliare au putut să se dezvolte în mare viteză graţie împrumuturilor bancare. Însă gradul lor de îndatorare a crescut atât de mult încât autorităţile au decis să pună punct împrumuturilor începând din 2020. Începând de atunci accesul la credite al dezvoltatorilor imobiliari s-a redus în mod considerabil, iar cererea de bunuri imobiliare a picat în China, pe fondul încetinirii economice şi al incertitudinilor legate de restricţiile care au legătură cu pandemia de Covid-19.

Piaţa imobiliară şi sectorul construcţiilor au o pondere de aproximativ un sfert din Produsul Intern Brut al Chinei şi asigură un loc de muncă pentru o armată de muncitori slab calificaţi.

