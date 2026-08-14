Diana Buzoianu anunță un program de 400 de milioane de lei pentru baterii de stocare a energiei. Cine poate primi finanțare

Ministra interimară a Mediului Diana Buzoianu a anunțat lansarea unui program al Fondului pentru Mediu destinat exclusiv bateriilor de stocare a energiei, pentru care au fost alocate 400 de milioane de lei. Programul ar urma să fie pus în transparență în perioada următoare, iar finanțarea va fi accesibilă persoanelor fizice care au deja panouri fotovoltaice instalate și racordate la rețea.

Diana Buzoianu a explicat că programul va fi destinat exclusiv sistemelor de stocare, în condițiile în care programele derulate până acum au pus accentul în principal pe instalarea panourilor fotovoltaice.

„Deci, Fondul pentru Mediu, programul pentru Fondul pentru Mediu de baterii, practic de stocare cu baterii, este un program care va fi lansat, sperăm noi, în imediata perioadă. Săptămâna viitoare sper deja să depunem ghidul în transparență”, a declarat Diana Buzoianu, vineri seară, pentru postul B1 TV.

„Este un proiect care va avea 400 de milioane de lei alocați, un proiect care se va limita la baterii, pentru că ce am făcut noi până acum a fost că am dat proiecte și programe de sute și sute de milioane de lei în fiecare an pentru panouri fotovoltaice, dar nu există și capacitatea de stocare”, a explicat ministra.

Potrivit acesteia, instalarea bateriilor ar permite utilizarea seara a energiei produse în timpul zilei, reducând astfel necesarul de importuri în orele de vârf.

„Dacă reușim să instalăm baterii ca să fie stocată această energie, de fapt, în exact acele puncte seara când se importă cel mai mult, românii vor putea să consume energia pe care și-au salvat-o practic în timpul zilei”, a mai spus Buzoianu.

Cine va putea accesa programul

Ministra Mediului a precizat că programul va fi destinat persoanelor fizice care au deja panouri fotovoltaice instalate și racordate la rețea.

Întrebată dacă vor exista condiții în funcție de modul în care au fost finanțate panourile, Buzoianu a răspuns că nu va exista o astfel de diferențiere.

„Nu o să fie nicio condiție, pentru că am primit această întrebare, dintre cei care au avut panouri fotovoltaice puse pe Casa Verde sau orice alt prosumator care și-a pus din propriul buzunar. Nu vrem să diferențiem între oameni care au reușit să-și pună practic din propriul buzunar sau oameni care au reușit prin AFM”, a declarat ministra.

„Deci absolut toate persoanele fizice, atenție, nu juridice, care au panouri fotovoltaice puse, racordate, totul cu certificatele obținute, vor putea să vină pentru a putea să beneficieze de acest program”, a adăugat Diana Buzoianu.

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În ceea ce privește puterea bateriilor care vor putea fi finanțate, ministra Mediului spune că va fi stabilit un interval minim și unul maxim, în funcție de capacitatea sistemului fotovoltaic existent.

„Noi o să propunem o limită, între o limită minimală și o limită maximală, în funcție de capacitatea pe care o produce practic sistemul de fotovoltaice pe care îl au respectivele persoane fizice. Adică o medie de ore”, a explicat Buzoianu.

Ghidul ar putea fi pus în transparență săptămâna viitoare

Ministra susține că Administrația Fondului pentru Mediu ar urma să prezinte în perioada următoare propunerea de ghid pentru program.

„Reprezentanții AFM au spus că săptămâna viitoare, la începutul săptămânii, vor veni cu propunerea pentru acest ghid în urma grupului de lucru care a fost format și a tuturor observațiilor pe care le-am depus și eu sper că săptămâna viitoare deja să-l punem în transparență, să-și urmeze traseul și să putem să-l adoptăm”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ministra susține că programul ar putea contribui la rezolvarea unei probleme importante a sistemului energetic.

„Să rezolvăm și o parte stringentă, o problemă stringentă care, iată, dovedește încă o dată că dacă politicile publice ar fi fost gândite de ani de zile așa, poate astăzi eram într-un alt punct”, a mai spus ea.

Buzoianu: „Este o politică bună, sănătoasă”

Diana Buzoianu a afirmat că necesitatea investițiilor în stocarea energiei a devenit evidentă și a susținut că viitoarele programe Casa Verde ar trebui să acorde prioritate bateriilor.

„Când am ajuns la Ministerul Mediului și am zis că viitorul program Casa Verde va trebui să fie doar cu baterii ca să prindem din urmă această nevoie de stocare, au fost voci care au spus că nu este normal, ar fi trebuit în continuare să dăm bani și pe panouri”, a declarat ministra.

„Și iată că ajungem în punctul în care vedem foarte clar că exact ce am spus acum câteva luni de zile, exact asta se adeverește și este o politică bună, sănătoasă, care trebuie să fie implementată anul acesta”, a conchis Diana Buzoianu.

Editor : Ana Petrescu