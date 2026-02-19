Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că la instituția pe care o conduce au fost deja implementate reorganizări încă de anul trecut, măsuri care vor contribui la atingerea în acest an a țintei de reducere cu 10% a cheltuielilor. Ea a precizat că, în funcție de concluziile auditului intern aflat în desfășurare, ar putea fi decise atât diminuări ale unor sporuri, cât și eventuale concedieri.

„La Ministerul Mediului deja am avut reorganizări care au fost făcute anul trecut pe zona de ANMAP, unde au fost scăzute funcţiile de conducere, numărul de funcţii de conducere, la Garda Forestieră de asemenea, la Garda de Mediu de asemenea. Acestea deja ajută şi vor ajuta ca anul acesta să fie îndeplinit un procent din cei 10% care trebuie să fie scăzuţi”, a declarat ministrul.

Audit intern pentru noi măsuri

Pentru diferența rămasă până la pragul de 10%, Buzoianu a explicat că vor urma noi reorganizări, însă acestea nu pot fi făcute peste noapte.

„Nu pot să vă dau acum un răspuns, pentru că reorganizările nu se fac de pe o zi pe alta. Reorganizările trebuie să aibă la bază nişte audite care să vină să ne spună exact cum este corect să arate instituţiile respective”, a afirmat ministrul.

Potrivit acesteia, în prezent sunt în așteptare analize din partea instituțiilor din subordine, pentru a stabili exact necesarul pentru anul în curs, suplimentar față de măsurile adoptate la finalul anului trecut.

„Suntem în discuţii pentru a vedea cât am îndeplinit anul trecut prin reducerile care au fost deja făcute pentru posturile de conducere, cât acoperă scăderile de la anul acesta. Pasul următor pe care îl vom face va fi să facem audit pe instituţiile cheie ca să putem să facem reorganizările”, a precizat Buzoianu.

Sporuri reduse sau concedieri, în funcție de rezultatul auditului

Ministrul nu a exclus posibilitatea reducerii unor sporuri sau chiar a concedierilor, în funcție de concluziile auditului intern.

„Din auditul respectiv s-ar putea să reiasă să fie scăzute anumite sporuri sau s-ar putea să reiasă că este nevoie să fie făcute inclusiv concedieri. Vom vedea în momentul în care va veni rezultatul respectiv, dar cu siguranţă vom respecta cei 10%”, a spus aceasta.

Buzoianu a argumentat că măsura este una de responsabilitate, în contextul în care, anul trecut, autoritățile au cerut populației să suporte creșteri de taxe: „Le-am cerut românilor, noi anul trecut le-am cerut românilor să suporte creşterile de taxe, este de datoria noastră să respectăm. Ştiu că zilele acestea este un concurs naţional, cine zice primul ‘de la noi nu, de la noi să nu se taie’”.

Ministrul Mediului a subliniat că instituția pe care o conduce nu se numără printre ministerele cu cele mai mari bugete, însă va aplica reducerea asumată.

