Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că programul Rabla ar urma să fie modificat din 2027, astfel încât sprijinul să fie acordat pentru vehicule fabricate sau asamblate în Europa. Ea a precizat că discuțiile cu Comisia Europeană vor începe încă din acest an, pentru ca măsura să poată fi aplicată de anul viitor.

Declarațiile au fost făcute după ce bugetele alocate pentru mașinile electrice și motociclete s-au epuizat rapid. În cazul motocicletelor, cele 3 milioane de lei disponibile au fost consumate în doar patru minute.

„Banii pentru motociclete, într-adevăr, cei 3 milioane de lei, au fost epuizați în primele patru minute. Vorbim de peste 1.000 de cereri care au fost depuse în aproximativ cinci minute, pentru toate cele trei categorii, de la momentul în care s-a lansat din nou apelul public pentru mașini cu motor termic, electrice și motociclete”, a declarat ministrul Mediului.

Aceasta a precizat că, în cazul mașinilor cu motoare termice, mai exista încă o mică parte din buget disponibilă.

Programul Rabla ar putea fi modificat de anul viitor

Întrebată dacă structura programului ar putea fi schimbată în 2027, în contextul interesului ridicat pentru anumite categorii de vehicule, Diana Buzoianu a spus că una dintre modificările pe care le are în vedere este introducerea criteriului privind fabricarea sau asamblarea în Europa.

„Ce pot să spun sigur este că anul viitor voi vrea să avem deja discuții de anul acesta și să implementăm de anul viitor măsura de «fabricat sau asamblat în Europa». Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană, în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene. Eu nu cred că avem probleme din acest punct de vedere, dar vreau să avem absolut toate etapele parcurse, cu toate avizele și cu toate punctele de vedere favorabile, pentru ca anul viitor această schimbare a programului să fie deja implementată. O să fie, practic, zeci de modele care vor putea să fie disponibile. Franța, de exemplu, are un sistem atât de restrictiv încât are mai puțin de zece modele care s-ar putea încadra. Noi vom avea în continuare zeci de modele care ar putea fi foarte ușor obiectul acestui program. Există nenumărate fabrici care sunt astăzi realizate la nivel european sau în statele care au tratatul din zona mediteraneană. Deci avem foarte multe modele care s-ar încadra”, a explicat ea.

În ceea ce privește interesul ridicat pentru motociclete, ministrul Mediului a precizat că acesta nu este un fenomen nou.

„A fost și anul trecut un interes crescut. Ne bucurăm să vedem că oamenii vor să achiziționeze și motociclete. Evident, programul Rabla rămâne un program fundamental, principal pentru motociclete”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Editor : A.D.