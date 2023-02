Digi Communications N.V. raportează rezultatele financiare preliminare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022

Veniturile consolidate ale Grupului din activitățile continue și alte câștiguri au crescut cu 18,3% față de anul precedent;

EBITDA ajustată a depășit cu 7,4% valoarea înregistrată în 2021, pe baza extinderii bazei de clienți;

Evoluție substanțială a numărului unităților generatoare de venituri, pentru întregul portofoliu de servicii și pe toate piețele, până la 20,8 milioane;

În luna decembrie 2022, ANCOM a certificat că DIGI are cea mai bună acoperire de voce mobilă din România.

În noiembrie 2022, DIGI a achiziționat în România 4 blocuri de frecvențe în banda de 2600 MHz și 5 blocuri în banda de 3400-3800 MHz. Grupul a obținut drepturi de spectru și în Belgia, cu intenția de a furniza servicii de telecomunicații performante.

Vânzarea operațiunilor din Ungaria a fost finalizată în ianuarie 2022.

Digi Communications N.V. a înregistrat performanțe financiare și operaționale semnificative în 2022, în contextul unei creșteri a veniturilor consolidate ale Grupului, și a altor câștiguri, cu 18,3% față de anul precedent, ajungând, astfel, la 1,5 miliarde de Euro. EBITDA ajustată a marcat o creștere de 7,4%, de la an la an, până la 506 milioane de Euro. EBITDA ajustată (înainte de IFRS 16) a crescut cu 6,6%, până la 428 milioane de Euro.

Grupul și-a consolidat poziția pe piață, la nivelul întregului portofoliu de servicii, și a înregistrat o creștere semnificativă a bazei de clienți, depășind 20,8 milioane de RGU, ceea ce reprezintă o majorare de 15,4%, de la an la an. Segmentul de telefonie mobilă s-a evidențiat și ocupă prima poziție în rândul segmentelor de servicii ale Grupului. Continuând ritmul de creștere din anii precedenți, numărul unităților generatoare de venit a atins 9,1 milioane, la nivel de grup.

În România, segmentul serviciilor mobile a atins 4,9 milioane de RGU, o evoluție de 18,1%, de la an la an, serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 11,2%, comparativ cu anul anterior, până la 4,2 milioane de RGU, în timp ce segmentul serviciilor de televiziune cu plată (cablu și satelit) s-a majorat cu 5,9%, de la an la an, până la 5,4 milioane de RGU. La sfârșitul anului, DIGI a obținut o performanță semnificativă, devenind operatorul cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din țară.

Operațiunile din Spania și-au consolidat poziția, la nivel de grup, datorită creșterii excepționale a bazei de utilizatori de telefonie și de internet fix, +74% față de anul precedent, până la 1,1 milioane de RGU. Numărul de utilizatori de telefonie mobilă a crescut semnificativ, cu 27,7% și a atins un total de 3,8 milioane RGU.

Continuând strategia de expansiune din ultimii ani, DIGI a obținut, prin intermediul asocierii cu Citymesh NV, parte a grupului IT Cegeka, drepturi de utilizare a unor frecvențe din spectrul mobil și în Belgia, cu intenția de a furniza servicii de telecomunicații performante. Astfel, Grupul operează în prezent în 5 țări europene.

Serghei Bulgac, Director General al Digi Communications

Serghei Bulgac, Director General al Digi Communications, a adăugat „Analizând retrospectiv activitatea Grupului pe parcursul anului 2022, putem spune că a fost o etapă definitorie în dezvoltarea noastră recentă, un an în care ne-am consolidat poziția, nu doar în România, ci și în Europa. Pentru al doilea an consecutiv, am reușit să ne extindem activitățile în țări diferite, și, totodată, să achiziționăm spectru suplimentar în România.

Suntem recunoscători pentru încrederea clienților și partenerilor noștri! Vom continua să investim în rețelele de ultimă generație, pentru a asigura accesul unui număr cât mai mare de consumatori la servicii performante și accesibile. Totodată, îmi exprim recunoștința față de colegii noștri, care au contribuit la obținerea rezultatelor remarcabile".

Indicatori comerciali în funcție de țară (RGU, sute de mii) 2022 2021 Variație (%) România Pay-TV 5,432 5,129 5.9% Servicii internet fix 4,204 3,782 11.2% Servicii mobile 4,933 4,177 18.1% Telefonie fixă 933 984 -5.2% Spania Servicii mobile 3,796 2,972 27.7% Servicii internet fix 843 480 75.6% Telefonie fixă 279 165 69.1% Italia Servicii mobile 362 324 11.7% TOTAL 20,782 18,013 15.4%

Raportul financiar poate fi consultat aici

Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații RCS & RDS, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia și prezență în Portugalia și Belgia. Înființată în urmă cu mai bine de 28 de ani, compania operează în România o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.