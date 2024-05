Digi Communications N.V. raportează venituri și alte câștiguri consolidate de 447 milioane de euro

Digi Communications NV, unul dintre liderii la nivel european în domeniul telecomunicațiilor, listat la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate în primul trimestru al anului 2024 (incluzând venituri și alte câștiguri) de 446,7 milioane de euro, o creștere de 12% în comparație cu T1 2023.

Digi Communications NV, unul dintre liderii la nivel european în domeniul telecomunicațiilor, listat la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate în primul trimestru al anului 2024 (incluzând venituri și alte câștiguri) de 446,7 milioane de euro, o creștere de 12% în comparație cu T1 2023. EBITDA ajustată pentru T1 2024 s-a ridicat la 163,1 milioane de euro (+21,9% față de anul precedent), iar EBITDA ajustată, excluzând impactul IFRS 16, a fost de 139,9 milioane de euro (+23,4% comparativ cu anul anterior). Această performanță este în linie cu previziunile conducerii pentru 2024, fiind susținută de o creștere solidă pe piețele strategice.

Serghei Bulgac, CEO Digi Communications, a declarat: „După un an 2023 în care am înregistrat o expansiune remarcabilă, suntem încântați să anunțăm un prim trimestru robust al anului 2024. Piețele noastre cheie, România și Spania, și-au menținut performanțele solide și ne-au permis să atingem o bornă istorică de 25 de milioane de clienți deserviți, pe toate cele trei piețe în care activăm. Această creștere importantă din primele trei luni ale anului a fost determinată de segmentul nostru de telecomunicații mobile din Spania care a crescut cu 23,6% ajungand la 5 milioane clienti. În paralel, segmentul de internet fix din Spania a înregistrat o creștere accelerată cu 56,7%, deservind acum 1,5 milioane de utilizatori. Utilizatorii români de telefonie mobilă au depășit 6 milioane, o creștere de 16,3% față de anul anterior. Aceste cifre indică un nou an de creștere anticipată, care corespunde așteptărilor și capacității noastre de a răspunde nevoilor în evoluție ale consumatorilor într-un context competitiv. Ne angajăm să continuăm tradiția de a oferi calitate superioară la prețuri accesibile pe piețele europene dinamice, inclusiv în regiunile consolidate și pe piețele noi din Belgia și Portugalia, unde ne pregătim pentru lansarea serviciilor.”

În T1 2024, Digi Communications a continuat să crească la nivelul întregului portofoliu de servicii, înregistrând o creștere anuală de 14,3%, de aproape 25 de milioane de RGU în România, Spania și Italia. Ofertele diverse ale companiei includ telefonie mobilă și fixă, servicii de internet fix și televiziune cu plată. În România, Digi operează o rețea de fibră optică de ultimă generație pentru telecomunicații fixe și mobile, internet fix și soluții de divertisment. În Spania, Digi oferă servicii de telefonie mobilă, internet și telefonie fixă, în timp ce în Italia, Grupul oferă exclusiv servicii de telefonie mobilă.

Divizia de telefonie mobilă furnizează cele mai multe RGU din cadrul grupului, reprezentând 46,4% din totalul RGU pe cele trei piețe. Menținând ritmul de creștere din trimestrele precedente, în T1 2024, segmentul de telefonie mobilă a înregistrat o creștere a RGU la 11,5 milioane, o majorare de 19,5% față de anul anterior, reprezentând clienții de telefonie mobilă din România, Spania și Italia.

În România, segmentul de servicii de telefonie mobilă a ajuns la 6 milioane de RGU în T1 2024, o evoluție de 16,3% față de T1 2023. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 7,8% în T1 2024 comparativ cu anul trecut, până la 4,7 milioane de RGU, în timp ce segmentul de servicii de televiziune cu plată (cablu și satelit) a înregistrat o creștere de 3,8% comparativ cu T1 2023, până la 5,7 milioane de RGU. Împreună cu serviciile de telefonie fixă, numărul total de RGU de pe piața din România s-a ridicat la 17,3 milioane de clienți la sfârșitul lui T1 2024, o creștere de 8,5% în comparație cu anul precedent.

Operațiunile din Spania au continuat să înregistreze o creștere semnificativă în T1 2024, numărul de utilizatori de servicii fixe, internet și telefonie mobilă crescând cu 31,5% față de T1 2023 și ajungând la 7 milioane de RGU. Numărul utilizatorilor de telefonie mobilă a crescut cu 23,6%, ajungând la 5 milioane de RGU, în timp ce numărul utilizatorilor de servicii de internet fix a crescut cu 56,7%, ajungând la 1,5 milioane.

În Italia, numărul utilizatorilor de telefonie mobilă a crescut cu 18,2% față de anul precedent, ajungând la 435K de RGU la sfârșitul lui T1 2024.

Privind în perspectivă, inițiativele strategice ale Digi în Portugalia și Belgia facilitează procesul ulterior de expansiune. Subsidiarele locale ale Digi se pregătesc să lanseze servicii comerciale pe aceste două piețe în 2024.

În aprilie 2024, Digi Spania a anunțat vânzarea rețelei sale de fibră optică de acces la domiciliu (FTTH) din 12 provincii către Sota Investments Spain OpCo, S.L.U., administrată de un consorțiu format din Macquarie Capital, abrdn și Arjun Infrastructure Partners. Evaluată la o valoare de până la 750 de milioane de euro, această vânzare va îmbunătăți lichiditățile Digi Spania și va permite continuarea investițiilor în extinderea rețelei. Tranzacția, care cuprinde aproximativ 4,25 milioane de locuințe, cu planuri de extindere la 6 milioane de locuințe în termen de trei ani, așteaptă autorizarea necesară pentru investițiile străine directe și aprobarea privind controlul concentrărilor economice.

Raportul financiar al Digi Communications la 31 martie 2024 este disponibil aici.

Despre Digi Communications NV

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații RCS & RDS, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania și Italia și cu prezență în Portugalia și Belgia. Înființată în urmă cu 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.

Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.