ANALIZĂ. Necunoscutele din ordonanța care scade facturile la energie. Întrebările la care oficialii nu au un răspuns

Proiectul de lege care ar urma să reglementeze compensarea facturilor la energie și gaze pentru milioane de români, care consumă mai puțin de 200 kilowați oră lunar și sub 1200 de metri cubi de gaze pe an, nu are încă o formă finală. Și necunoscutele sunt multe. De exemplu, va fi sau nu sprijinit un român care primește o factură de regularizare cu un consum de peste 200 de kilowați? Sau vor primi ajutor românii care stau în blocuri cu centrale pe gaz? Sunt întrebări la care oficialii nu au încă un răspuns.

La o zi după ce de la Palatul Victoria guvernanții le-au promis românilor discounturi la factura de gaze și curent, reprezentanții Ministerului Energiei nu au reușit să vină cu detalii suplimentare și să lămurească câteva dintre situațiile în care se vor găsi, cu siguranță, mulți români la iarnă.

De exemplu, în cazul în care un român primește o factură de regularizare, cel mai probabil peste pragul de 200 kWh, până la care se acordă compensarea de 18 bani/kWh, va beneficia sau nu de sprijin de la stat? Poate că el are, în mod normal un consum care l-ar face eligibil.

O altă întrebare care se ridică este: ce se întâmplă cu o gospodărie obișnuită care, într-una sau mai multe luni de iarnă, are un consum puțin peste plafon, să zicem 201 kWh? În această situație s-ar putea afla mulți dintre bucureșteni în cazul unei avarii prelungite a sistemului de termoficare în plină iarnă, care i-ar putea obliga pe cei din blocurile afectate să se încălzească, temporar, cu calorifere sau radiatoare electrice.

Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei: Știu că se face o medie pe consumul anterior și la Ministerul Energiei au fost invitați asociațiile din domeniu și distribuitorii, există o dezbatere ca să se găsească soluții pentru consumatorul final. Sunt convins că a spus că a fost o primă lectură. Există un grup de lucru care încearcă să găsească cele mai bune instrumente și sunt convins că dl ministru va ieși public și va explica.

Nici situația asociațiilor de proprietari care folosesc pentru încălzire centrale de scară pe gaze naturale nu este clară în acest moment. Vor primi acel sprijin de la stat sau nu? Din declarațiile ministrului Energiei, compensarea a 25% din factura se acordă doar persoanelor fizice, nu și asociațiilor de proprietari.

Furnizorii de energie electrică cer și ei clarificări cu privire la cum și când își vor primi banii de la stat pentru discounturile acordate.

Ion Lungu,Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România: Trebuie să ne asigurăm că această compensare este bine pusă la punct, în sensul că există toate mecanismele astfel încât banii să ajungă la funizori pentru că ei vor trebui să suporte în prima etapă această compensare și nu îmi e foarte clar cum.

Măsuri de sprijin vrea Guvernul să adopte și pentru IMM-uri, confruntate și ele cu o creștere accelerată a costurilor cu energia și gazele.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței: Pentru consumatorii casnici, e clar că e o măsură socială, o putem adopta noi cu informarea Comisiei. Pentru zona de IMM-uri, trebuie să discutăm cu Comisia Europeană. Nu cred că trebuie să dureze mult. Toată lumea vede că e o criză, care nu e numai românească. Nu țipă numai România. Țipă tot estul și sudul: Italia, Portugalia, Grecia.

Forma finală a actului normativ privind compensarea facturilor va ajunge pe masa Guvernului săptămâna viitoare.