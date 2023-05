BNR a menținut dobânda de politică monetară la 7% pe an, după nouă creșteri consecutive

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât miercuri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an, informează banca centrală. Aceasta este prima stagnare, după nouă creșteri consecutive.

De asemenea, BNR a decis păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Ultima majorare a dobânzii cheie a avut loc la începutul acestui an, în luna ianuarie, când banca centrală a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an.

În 2022, BNR a majorat de mai multe ori dobânda de politică monetară, acesta fiind un mecanism la care banca centrală apela pentru a reduce rata inflației. Prin creșterea dobânzii de politică monetară, BNR scumpește banii (împrumuturile), descurajând creditarea. La finalul anului 2021, dobânda de politică monetară era de 1,75%. Pe parcursul anului trecut, dobânda a crescut de la 2% pe an la 6,75% pe an.