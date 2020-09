Business Club: În grafice se vede pentru prima dată un „V”. E bun, dar insuficient

Comerțul redevine puternic în România. Iulie - a doua lună cu restricții mai puține - a însemnat și un avans bun pentru cumpărături: creștere an pe an de 4,2%, pe date ajustate, și ca efect, media la șapte luni revine pe plus - 0,8%.

În grafice se vede pentru prima dată un V. Nu contează valorile, ci doar mișcările, există această formă. E drept, cu o asimetrie, căderea e abruptă, iar revenirea în trepte. Acum, ca nivel, am ajuns cam unde era în martie. Poate puțin mai sus. Sau dacă vreți, puțin mai departe cam unde eram prin decembrie.

Noi am avut un ianuarie destul de bun și de aceea pare căderea mai mare, deși lucrurile se temperaseră din februarie, înainte de pandemie.

Evoluții încurajatoare

Și sunt câteva evoluții încurajatoare. Alimentele se păstrează în zona unde le știm – creștere de 5-6%. Însă la categoria „nealimentare” a fost o explozie: peste 10%. A fost descătușarea consumului, ca în vremurile bune.

Însă cererea la carburanți e sub ce știam. Și arată, de fapt, și lipsa de activitate. Care, însă, poate fi refăcută, pentru că celalalte domenii merg bine și atunci se încurajează distribuția.

„V”-ul acesta însă nu ne salvează. E o imagine a unei cereri interne care revine. Însă chiar dacă am avut creștere direcționată de consum, totuși, pot apărea frâne.

Încă nu suntem într-o zonă de siguranță

Cererea externă s-ar putea să nu se miște la fel. Comerțul cu amănuntul în zona euro a încetinit în iulie. Și de la lună la lună chiar are scădere și rezultatul este sub așteptări. Nu e o schimbare radicală, pentru că precedentele două luni au avut creșteri explozive. Dar sunt mai multe indicii că avem un consum în încetinire. Indicele Markit pe servicii a frânat brusc în august pentru zona euro. Prin urmare, poate să apară o problemă cu cererea externă.

Încă nu suntem într-o zonă de siguranță. Apele nu s-au limpezit în privința acestui deranj.

Riscurile toamnei

Abia de acum, din toamnă, când dispar amânările de taxe, când se mai termină și cu șomajul tehnic, începe să se clarifice situația în economie. Și poate exista riscul de șomaj pe alocuri. Cel care, natural, duce la scăderea consumului privat.

Și de acum va începe răcirea vremii, care prezintă riscul de a avea probleme mai mari cu răspândirea virusului, acea sperietoare a valului doi. Dacă situația va fi relativ sub control, atunci nu va fi afectată încrederea și se poate merge pe o traiectorie mai bună. În schimb, dacă vom avea nebunie și ne vom închide prin case, iese prost.

E un „V” bun, dar insuficient. Trebuie să se așeze bine mai multe piese.

(comentariu Business Club)

