Economia a crescut sub așteptări în trimestrul III. E un ritm la mai puțin de jumătate față de cel al zonei euro. Revenirea se dovedește a fi mult mai lentă. Și, extrem de important, inegală.

Am pierdut ceva pe drum în trimestrul III. Creșterea economică în iulie-septembrie a ieșit de doar 5,6% comparativ cu cele trei luni anterioare. An pe an, este o contracție de 6%, iar la nouă luni e prezentat un minus de 5,1%.

Avem o revenire, însă e mult sub așteptări. Sondajul Bloomberg avea o estimare de creștere, trimestru la trimestru, de 7,2% și minus 4,4% an pe an.

E și o decuplare de ce se petrece prin Europa. Zona euro a avut o creștere mult mai rapidă, de 12,6% trimestru la trimestru. În raportarea anuală, unde avem acel minus 6%, în tot blocul comunitar doar Spania a stat mai rău.

De ce economiștii din bănci ezită să-și modifice prognozele

Erau semnale că revenirea va fi mai lentă decât s-a anticipat. Dar ritmul pare și mai încet. Cu toate astea, economiștii din bănci ezită să-și modifice prognozele pentru 2020. Le-au schimbat pe cele pentru anul viitor, cu așteptări de creștere mai mică, dar cele pentru acest an le păstrează deocamdată. Inceretitudinea este mare.

Prima, din cauză că nu deloc clar cum va fi trimestrul IV, cel pe care îl parcurgem. A doua, din cauză că datele deja publicitate sunt susceptbile de revizuire, posibil ceva mai sus, după ce apar mai mult amănunte. Chiar Statistica atrage atenția că are dificultăți în culegerea datelor și poate veni cu revizuri.

Corecții în minus

Chiar la publicarea de vineri a venit cu câteva corecții pentru trimestrele anterioare. Și au fost din cele neplăcute, în jos. Contracția din trimestrul II, pe noile date, a fost mai mare, minus 12,2% și, surpriză, pe trimestrul I, revizuirea a șters creșterea.

PIB-ul la începutul anului a fost în stagnare comparativ cu trimestrul IV, de unde, acolo, anterior, era pusă o creștere de 0,3%.

Practic, economia, pe aceste date, a fost la o a doua zecimală de recesiune declarată. Iar o parte din performanțele mai slabe din trimesturl III vin și din schimbările acestea ale bazei de raportare.

Revenire ilegală

Evoluția pe sectoare va fi publicată pe 8 decembrie, atunci e posibil să se facă și revizuri, atunci va fi clar unde a usturat tare, dar slaba performanță din trimestrul II poate avea câțiva factori. Cel mai probabil că o influență mare a venit din agricultura ruptă de secetă. Apoi, o paletă largă de servicii încă nu și-au revenit complet. Iar pe lângă valoarea adăugată brută, este de așteptat să fi existat o frână și de pe urma taxei nete pe produs.

În comunicatul ședinței de politică monetară de joi, banca centrală atrăgea atenția asupra revenirii inegale printre sectoare. Producția industrială a crescut trimestru la trimestru cu peste 26%, comerțul cu 13,5%, construcțiile, care nu au fost totuși rupte pe genunchi în carantină au urcat marginal, 1,9%. Dar pe ansamblu iese o creștere reală de doar 5,6%. Alte sectoare sunt rămase în urmă.

De când a început tot acest deranj, a fost trecut în revistă alfabetul pentru a ilustra evoluția economiei: V,L, U, W. Mai nou se face apel și la alfabetul grecesc pentru caracterizări de finețe, μ („miu”), de pildă.

Pentru exprimarea în literă a modului în care se mișcă lucrurile așa cum se întâmplă la noi este folosită litera...K. Partea finală a literei arată evoluția divergentă a sectoarelor.