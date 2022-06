Când vor atinge prețurile punctul maxim. Popa (BNR): Să nu creăm anticipații, spirala ar putea deveni toxică

Inflația va mai avea un vârf anul viitor, pentru că atunci expiră măsurile de plafonare a prețurilor gazelor și energiei, atrage atenția Cristian Popa, membru în Consiliulul de Administrație al BNR. Prognoza Băncii Naționale va fi de 14,2% la mijlocul acestui an, iar la sfârșitul anului va scădea la 12,5%.

Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR: "E un fenomen global.

Credem în măsurile noastre, dar e nevoie de timp să își facă efectul, trebuie răbdare. Ar fi costisitor să o facem mai rapid, să acționăm cu creșteri de dobândă și mai mari, căutăm un anumit echilibru care să rezolve problema, să atace boală să spunem, știm medicamentul, știm unde vrem să ajungem, să aducem inflația la 2,5% plus minus 1%.

Puseul inflaționist ar trebui să atingă maximul la sfârșitul acestei luni, trăim vremuri incerte. Dacă vă uitați pe proiecția inflației pe doi ani, începe să scadă la jumătatea acestui an, mai are un vârf, o cocoașă, la mijlocul anului viitor. De ce? Pentru că atunci expiră măsurile de plafonare la energie și gaze. Dacă aceste măsuri se prelungesc n-o să mai avem gâlmă.

Până acum, puseul a venit dinspre energie, acum vedem șocuri noi - la cereale, alimente, lanțuri producție, persistă și din cauza războiului, toate se transferă cu rapiditate în prețurile alimentelor. Deci a doua categorie de bunuri care înregistrează creșteri sunt alimentele.

Să nu ne panicăm, să nu creăm anticipații. Produsele s-ar scumpi tocmai din așteptările noastre și ar intră în spirală care ar fi toxică.

Noi luăm măsuri, creștem dobânzile, tocmai pentru a liniști oamenii. Avem soluții, cu calm".