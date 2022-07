Creștere puternică a ROBOR la 3 luni la o zi după majorarea dobânzii cheie de către BNR

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri la 6,76% pe an, de la nivelul de 6,63% cu o zi în urmă.

Un nivel mai mare a fost înregistrat în pe 22 septembrie 2010, respectiv 6,77%.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,90% pe an, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 7,07% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

BNR a crescut dobânda-cheie cu 1%, peste estimările economiștilor

Banca Națională a României a decis, miercuri, în ședința Consiliului de Administrație, să majoreze dobânda de politică monetară cu un punct procentual.

Astfel, nivelul dobânzii de politică monetară ajunge la 4,75% pe an, de la 3,75% anterior. Măsura se va aplica de joi. Creșterea este peste estimările analiștilor.

De asemenea, BNR a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022.