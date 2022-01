Criza îngrășămintelor se vede deja în prețurile mai mari la alimente, iar estimările pentru următorii 2-3 ani nu sunt deloc optimiste

Criza îngrăşămintelor, declanșată de prețurile mari la gaze, începe să se vadă în preţurile alimentelor. Pentru a face față, fermierii spun că sunt nevoiți să folosească mai puține îngrășăminte. Acest lucru înseamnă, însă, recolte mai mici la prețuri mai mari.

Odată cu explozia pre­ţurilor gazelor naturale au crescut şi costurile producătorilor de îngrăşămintelor chi­mice. Fertilizatorii cu azot sunt cruciali pentru culturile de primăvară. Scumpirea accelerată a gazelor din ultimele luni a dus la blocarea activității unui mare producător românesc de profil.

Ovidiu Maior, reprezentant al producătorilor de îngrășăminte: "De la jumătatea lunii decembrie producția de îngrășăminte pentru Târgu-Mureș este oprită. Suntem la o luna și jumătate de la acest moment și cel puțin astăzi nu se întrezărește vreo soluție sau speranța pentru a porni producția în cel mai scurt timp.

Producția pe ianuarie, 140.000 de tone, lipsește de pe piață, urmează februarie-martie, 400.000 de tone nu vor fi la dispoziția fermierilor din România".

Și în alte state europene fabricile de îngrăşăminte și-au redus producţia din cauza creşterii puternice a pre­ţu­rilor gazelor.

Analiștii spun că Europa se va confruntă cu un deficit al îngrășămintelor pe baza de azot de 9%. Utilizarea unei cantități reduse de îngrășăminte cu 15% aduce un randament al culturii de grâu scăzut cu 5%.

Aurel Popescu, reprezentant al ROMPAN: "Majoritatea fermierilor o să administreze o cantitate mai mică de îngrășăminte la cultură grâului și porumbului, principalele culturi, de bază și probabil de aici, în primul an, influența va fi direct proporțională cu cantitatea de îngrășăminte pentru că solul mai are din anii trecuți, dar în anii 2-3 dacă se mențin aceste cheltuieli mari cu îngrășămintele, producția va scădea sub 50%.

Grâul a atins în luna ianuarie și chiar sfârșitul lui decembrie cotele cele mai mari, peste 300 euro tonă de grâu. Dacă grâul se scumpește, normal că și făina și pâinea se vor scumpi".

Scumpirea cerealelor că urmare a creșterii prețului îngrășămintelor afectează și producătorii de carne.

Dimitrie Muscă, director al CAI Curtici (Combinatul Agro Industrial Curtici): "Furajele reprezintă 75% din costul total al animalelor. Lucrăm în pierdere care e cam 1 leu 50 de bani pe fiecare kg de carne de porc în viu. Anul trecut în decembrie - ianuarie aveam carcasa la 8 lei. Anul aceste la 7.80 bani kg de carcasa în condițiile în care anul trecut și în 2020 foloseam cerealele la un preț de 55-65 de bani kg, azi le folosim la un leu și 20, mai mult ca dublu".

Recoltele mai mici și mai scumpe vor pune presiune pe consumatori şi vor alimenta inflaţia.