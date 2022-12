De la 1 ianuarie dispare compensarea de 50 de bani pentru carburanți. Benzina și motorina se scumpesc brusc în 2023

Compensarea cu 50 de bani a prețurilor carburanților va fi suspendată de Guvern de la 1 ianuarie 2023, astfel că din prima zi a noului an șoferii vor avea parte de scumpiri atât la benzină, cât și la motorină.

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat miercuri că măsura nu va fi prelungită odată cu 1 ianuarie. Totodată, acesta a precizat că a fost o măsură bună și că Executivul este pregătit să o reintroducă în cazul în care prețurile la carburanți vor crește. „Trebuie să anunțăm că începând cu 1 ianuarie ea nu va mai funcționa, în schimb este doar o decizie de suspendare, Guvernul fiind pregătit ca în măsura în care prețurile vor avea o evoluție care să depășească puterea de cumpărare la nivelul cetățenilor să o aplicăm din nou”, a declarat premierul.

Care vor fi prețurile carburanților de la 1 ianuarie 2023

În prezent, cel mai mic preț cu care se vinde un litru de benzină standard în România este puțin sub 6 lei, însă acest preț include compensarea de 50 de bani aflată încă în vigoare. Odată cu suspendarea compensării, de la 1 ianuarie 2023, prețul benzinei va reveni aproape de 6 lei și 50 de bani pe litru.

Benzina premium, aflată în prezent la un nivel ușor sub 7 lei pe litru se va întoarce și ea la un preț de aproape 7 lei și 50 de bani după 1 ianuarie.

O situație similară se va înregistra și în cazul prețului motorinei. Dacă acum un litru din cea mai ieftină motorină se vinde în România cu puțin peste 7 lei, suspendarea compensării va duce prețul peste nivelul de 7 lei și 50 de bani. În același timp, motorina premium se va apropia de 8 lei și 50 de bani.

Diferență mare de preț între benzină și motorină

Chiar dacă compensarea se aplica atât pentru benzină, cât și pentru motorină, trebuie menționat că există o diferență semnificativă între prețul de vânzare al celor doi carburanți.

Diferența de preț dintre benzină și motorină a apărut în în primăvara acestui an, s-a menținut pe parcursul anului și chiar s-a mărit în toamnă. Astfel, în prezent, există o diferență de aproximativ 1 leu și 15 bani între prețul benzinei și cel al motorinei, indiferent de sortiment, standard sau premium. În cazul unui plin de aproximativ 50 de litri, diferența de cost între benzină standard și motorină standard este de peste 55 de lei.

Cum a evoluat prețul benzinei în 2022

Benzina standard a pornit anul 2022 la un nivel de aproximativ 6,16 lei pe litru, însă trendul a fost ascendent încă de la începutul anului. Pe 25 februarie, la o zi după declanșarea războiului din Ucraina, prețul depășise 7 lei pe litru. În prima parte a lunii martie prețul a crescut la 8 lei pe litru. În acea perioada s-a produs și distanțarea între prețul benzinei și cel al motorinei, arată datele Peco Online. Benzina a avut o mică scădere în aprilie și mai, înainte de vârful absolut din iunie 2022 (8,68 lei pe litru). De la 1 iulie s-a aplicat compensarea de 50 de bani, iar prețul benzinei a scăzut brusc la sub 8 lei și 20 de bani. Această mișcare a declanșat un trend descrescător, iar în octombrie prețul benzinei ajunsese la 6 lei și 60 de bani. A urmat o creștere în noiembrie, până în jurul valorii de 7 lei și 25 de bani, însă nivelul record in vara n-a mai fost atins. Spre finalul lunii decembrie, cu ajutorul compensării, prețul benzinei standard a scăzut sub 6 lei, nivel nemaiîntâlnit din toamna lui 2021.

Cum a evoluat prețul motorinei în 2022

Motorina standard a început 2022 în jurul valorii de 6 lei și 10 bani. La fel ca și benzina, a urmat un trend ascendent, iar pe 10 martie 2022 prețul motorinei depășise 8,08 lei pe litru. În această perioada s-a produs deconectarea prețului motorinei de cel al benzinei. Benzina a înregistrat o scădere, iar abia apoi și-a reluat creșterea, în timp ce motorina nu s-a oprit niciodată și la finalul lunii iunie 2022 a atins prețul maxim de 9,22 lei pe litru. Data de 1 iulie a venit cu scăderea de 50 de bani atribuită compensării, iar motorina s-a vândut în acea zi cu aproximativ 8,7 lei pe litru.

Motorina a avut un traseu asemănător cu benzina, iar prețul ei a scăzut treptat în vară, păstrându-se însă diferența apărută în martie. Au mai existat două vârfuri în toamnă, în septembrie și noiembrie, însă recordul din iunie a rămas neegalat. Finalul lunii decembrie a adus o scădere a prețului motorinei până în jurul valorii de 7 lei și 11 bani pe litru, nivel întâlnit ultima dată în februarie 2022.