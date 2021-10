Inflația va mai crește. Cristian Popa (BNR): Spre finalul anului și începutul lui 2022 vedem o cocoașă în grafic

Rata inflației de 6,3% anunțată azi de Institutul Național de Statistică depășește prognoza anunțată de BNR în urmă cu două luni. Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, a explicat la Digi24 că inflația va mai crește spre finalul anului și începutul anului viitor: "Vedem o cocoașă, o situație de moment, apoi vom vedea inflația coborând".

BNR are mai multe instrumente prin care poate tempera creșterile de preț și a început să le folosească. Cel mai important este rata dobânzii care a fost folosit săptămâna trecută, a spus Cristian Popa.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis marţea trecută majorarea dobânzii cheie la 1,5% pe an, majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an şi creşterea ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la 2% pe an.

"Am crescut tempoul, crescând rata dobânzii, suntem deciși să temperăm dinamica prețurilor, dar a celor care depind de noi. Sunt anumite prețuri, administrate, cum e cel al unui bilet de autobuz, pentru intrarea la muzee, sau cele energetice, acestea nu sunt sub controlul BNR. Noi nu controlăm prețurile, le influențăm mai degrabă.

Trebuie să ținem inflația sub control, dar vorbim de inflația controlabilă de BNR. Nu putem lupta cu inflația din trecut, ci cu cea viitoare.

În România nu putem avea și dobânzi mici, și inflație mică", a declarat Cristian Popa.

În legătură cu prognoza de inflație de 5,6% pentru finalul acestui an, făcută de BNR în august, Cristian Popa a spus că nu mai e de actualitate.

"Vorbim de cifre mai mari. Din 5,6%, 2,7% vin din energie, iar încă 0,8% din alți factori, care nu stau în controlul BNR. Jumătate din inflație vine din energie și prețuri administrate sau tutun.

Pentru 2022 ne așteptăm la reduceri de inflație, dar spre finalul anului și la începutul anului viitor vedem o cocoașă, o situație de moment, apoi vom vedea inflația coborând.", a spus Popa.

Cristian Popa a explicat și evoluția indicelui ROBOR, care a ajuns la nivelul record de 2,11%: "Am văzut tendința de creștere și înainte de ședința Consiliului de Administrație, băncile așteptau o decizie din partea noastră. Anticipând acest eveniment ele au început să își împrumute ceva mai scump bani între ele, acest indice a continuat creșterea după anunțul deciziei noastre. Este o consecință a faptului că avem bani mai scumpi. Creșterea aprobată marți a făcut ca această tendință să continue".