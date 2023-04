Investițiile în energie curată vor trebui să atingă peste 4 trilioane de dolari pe an până în 2030 (IEA)

Investițiile în energie curată vor trebui să atingă peste 4 trilioane de dolari pe an până în 2030 în scenariul cu emisii nete zero până în 2050, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, citată de CNBC.

Atingerea acestui nivel va necesita un efort uriaș atât din partea sectorului public, cât și a celui privat. Influența tot mai mare a tehnologiilor conectate la tranziția energetică poate fi observată peste tot, de la vederea din ce în ce mai comună a vehiculelor electrice pe drumurile noastre până la dezvoltarea unor proiecte vaste de energie regenerabilă, cum ar fi parcul eolian offshore Hornsea 2.

Tranzitia către un viitor cu emisii scăzute de carbon va necesita inovații tehnologice de vârf, alături de niveluri uriașe de investiții.

Mark Dooley, șeful global al Green Investment Group de la Macquarie Asset Management, spune ca tocmai am avut primul an, 2022, în care am depășit un trilion de dolari investitii în tranziția energetică: „Acum, există o mulțime de autorități care spun că trebuie să escaladeze rapid la 4 trilioane de dolari, ceea ce reprezintă o sumă amețitor de mare… ca o cheltuială anuală.”

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, investițiile în energie curată vor trebui să atingă peste 4 trilioane de dolari pe an până în 2030 în scenariul cu emisii nete zero până în 2050.

Acest lucru se datorează faptului că reducerea emisiilor de dioxid de carbon produse de om la zero net până în 2050 este considerată crucială atunci când vine vorba de îndeplinirea obiectivului Acordului de la Paris de a limita încălzirea globală la „1,5°C peste nivelurile preindustriale”.