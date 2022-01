Lovitură pentru Sony, după cea mai mare tranzacție de pe piața jocurilor video. Grupul japonez a pierdut 20 de miliarde de dolari

Acţiunile grupului japonez Sony Group Corp., producătorul consolelor de jocuri video PlayStation, au scăzut miercuri cu 13% la bursa de la Tokyo, după ce rivalul american Microsoft Corp. a anunţat preluarea dezvoltatorului de jocuri video Activision Blizzard pentru 68,7 miliarde de dolari, informează Bloomberg.

Preluarea Activision Blizzard, cea mai mare tranzacţie încheiată vreodată în sectorul jocurilor video, face din Microsoft, producătorul consolelor de jocuri video Xbox, a treia mare companie de gaming din lume în funcţie de venituri şi a şters 20 de miliarde de dolari din capitalizarea de piaţă a Sony într-o singură zi.

Jocurile video sunt responsabile pentru aproximativ 30% din veniturile Sony. Grupul nipon depinde de abonaţii plătitori care utilizează consolele PlayStation pentru a avea acces la un portofoliu de jocuri exclusiviste, conform Agerpres.

Microsoft a anunţat marţi că are peste 25 de milioane de abonaţi la serviciul Game Pass şi că va oferi cât de multe jocuri Activision Blizzard posibile utilizatorilor de Xbox Game Pass şi PC Game Pass. Activision Blizzard este compania care a dezvoltat o serie de jocuri de succes precum Call of Duty, Diablo şi World of Warcraft.

„Sony se va confrunta cu o provocare monumentală pentru a rămâne în frunte în acest război. În condiţiile în care cel mai probabil jocul Call of Duty va fi oferit exclusiv abonaţilor la serviciul Game Pass, provocările pentru Sony se vor înmulţi”, a declarat Amir Anvarzadeh, analist la Asymmetric Advisors.

De-a lungul timpului Sony a reuşit să menţină un avans consistent în faţa Microsoft în cursa dintre diferitele generaţii de console de jocuri video PlayStation şi Xbox. Însă acum că gigantul american şi-a exprimat dorinţa de a investi sume mari pentru a recupera decalajul, Sony va fi presat să răspundă.

„Sony va avea probleme în a cheltui sumele alocate de Microsoft pentru preluarea unor nume mari în industria jocurilor. Scăderea cotaţiei acţiunilor scoate în evidenţă faptul că investitorii sunt îngrijoraţi că Sony ar putea să piardă dacă industria se îndepărtează de modelul de business bazat pe echipamentele hardware”, apreciază Kazunori Ito, analist la Morningstar Research.