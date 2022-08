Marile lanțuri de magazine din Europa sting lumina şi reduc programul de funcţionare ca să facă economie de energie

Mai mulți retaileri europeni au început să stingă lumina şi se gândesc să scurteze programul de funcţionare la iarnă, pe măsură ce facturile la energie cresc şi apare riscul raţionalizării, relatează Reuters.

Şefii companiilor de utilităţi şi oficialii guvernamentali i-au îndemnat pe cetăţeni şi companii să reducă consumul de electricitate şi să pună la punct planuri de rezervă, astfel încât să fie mai puţin dependenţi de importurile de gaze, dacă vor apărea probleme în aprovizionare din cauza războiului din Ucraina.

Subsidiara din Austria a grupului internaţional de retail SPAR Group a decis să reducă intervalul de timp în care va fi iluminată publicitatea din vitrine şi exteriorul celor peste 1.500 de magazine pe care le deţine, a informat un purtător de cuvânt, mai scrie sursa citată de Agerpres. Graţie acestor măsuri, consumul de electricitate al retailerului va fi redus cu un milion de kilowaţi-oră pe an, a adăugat purtătorul de cuvânt, fără a preciza care este suma de bani care va fi economistă astfel.

Luna trecută, şi directorul de la Leclerc a avertizat că cel mai mare retailer francez de produse alimentare ar putea reduce programul de funcţionare la magazinele sale, în cadrul unui pachet de măsuri de urgenţă destinat contracarării riscului întreruperilor în aprovizionarea cu electricitate. Anterior, rivalul francez Carrefour a semnat un document intitulat 'EcoWatt Charter' cu operatorul de reţea RTE, în ideea reducerii consumului de electricitate la magazinele sale în perioada în care cererea este la un nivel ridicat.

Unii retaileri europeni, inclusiv grupurile Colruyt şi Ahold din Belgia, ar putea fi izolaţi parţial de potenţialele întreruperi şi de costurile ridicate pentru că au deja programe destinate conservării energiei.

"Pe termen scurt nu sunt avute în vedere măsuri concrete dar ambiţia firmei este să continue eforturile care fac parte din politica sa energetică generală. De acea nu avem reclame iluminate şi optăm pentru frigidere închise, etc", a spus un purtător de cuvânt de la Colruyt. Acesta a adăugat că retailerul are 44 de magazine de tip 'zero combustibili fosili', care nu folosesc păcură sau gaze naturale şi în schimb sunt încălzite în întregime graţie deşeurilor sau electricităţii din surse regenerabile.

Grupul Ahold caută şi el modalităţi prin care să îşi reducă consumul de energie, a declarat directorul general Frans Muller. "Nu am luat nicio decizie cu privire la programul de funcţionare dar ne uităm cu mai multă atenţie la consumul de energie", a spus Frans Muller. Grupul a introdus deja o serie de programe destinate economisirii gazelor naturale, inclusiv un program care prevede că toate magazinele marca Albert Heijn vor funcţiona în întregime pe energie sustenabilă începând de anul viitor.