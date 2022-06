Ministrul Mediului avertizează că interzicerea motoarelor clasice ar distruge industria auto din România: Am cerut UE un răgaz

România s-a opus deciziei luate, marți seară, de miniștrii Mediului din Uniunea Europeană de a interzice complet motoarele pe benzină și motorină din 2035. Ar însemna, practic, încetarea vânzării mașinilor noi pe benzină și motorină în Uniunea Europeană, dar și de mașini hibrid. Ele ar mai putea fi produse în Europa, dar vândute doar în afara Uniunii. Ministrul Mediului a declarat la Digi FM că România a cerut să fie permise măcar autoturismele plug-in hybrid, motor pe benzină și motor electric reîncărcabil.

Tanczos Barna a precizat că a obținut un răgaz: în 2026 statele membre se vor reuni din nou și vor analiza dacă din 2035 vor fi permise autoturismele plug-in hybrid:

„Din 2035 se dorește ca toate mașinile noi care sunt înmatriculate să fie mașini electrice. Am intervenit de mai multe ori în timpul discuțiilor de ieri, spunând că în România este imposibil să ne asumăm o astfel de decizie în momentul de față.

Am cerut ca din 2035 să mai existe o perioadă de tranziție în care măcar motoarele hybrid plug-in să fie înmatriculabile. Propunerea noastră nu a fost acceptată în forma în care am prezentat-o, însă există un text de compromis pe care l-am obținut. Textul spune că în 2026 comisia ar trebui să reanalizeze evoluția în piață și să reanalizeze în ce măsură termenul din 2035 se poate respecta. În cazul în care se constată că, din diverse motive de producție, de lipsă de componente, de probleme pe piață generate de această situație de război, să regândească acest termen. Este compromisul maxim pe care am reușit să îl obținem. Am fost singurul stat membru care a susținut acest compromis.

Eu cred că nu este ușa închisă complet și din 2026 putem spera că mașinile hybrid plug-in, fabricate în România de exemplu, vor putea fi înmatriculate în continuare.”

România, un important producător auto, cu uzinele Dacia și Ford, ar fi serios afectată de o astfel de măsură, a afirmat Tanczos Barna.

„Pentru noi, stat membru care are o industrie auto foarte puternică, este extrem de important ca această industrie să rămână în picioare. Firmele care asigură componentele pentru industria auto își pot desfășura activitatea în continuare și după 2035, locurile de muncă să fie protejate și cetățenii să aibă acces la o piață a mașinilor noi. În cazul în care, din diverse motive, nu se reduce prețul la mașinile electrice, anumite persoane nu vor avea acces la mașini noi”, a spus ministrul.

Întrebat dacă a discutat cu reprezentanții Dacia și Ford, Tanczos Barna a răspuns: „De mai multe ori am reprezentat și interesele acestor companii. Sunt interese legitime, sunt interesele enonomiei naționale. Am vorbit de mai multe ori, am înțeles care sunt doleanțele și planurile dânșilor. Și, în discuțiile de ieri, am susținut de mai multe ori că această industrie are nevoie de sprijin. Sper ca această analiză, care se va face în 2026, să ne dea concret posibilitatea ca și după 2035 aceste motoare, mașini, să fie înmatriculabile în Europa”.

Statele membre UE au aprobat în noaptea de marţi spre miercuri planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la maşinile noi începând din 2035, impunând astfel motoare 100% electrice.

Această propunere, anunţată de executivul european în iulie 2021, va însemna încetarea de facto a vânzărilor de vehicule pe benzină şi diesel în UE începând cu 2035. Măsura trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor climatice, în special neutralitatea carbonului până în 2050.