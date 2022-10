România vrea să investească 1,8 miliarde de euro în proiecte energetice pentru sistemul de irigaţii (ministru)

România încearcă să implementeze un proiect pilot pentru infrastructura de irigaţii, investiţia ridicându-se la 1,8 miliarde euro pe o lungime a canalelor de irigaţii de 1.700 de kilometri, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş.



"Toată lumea aşteaptă partea aceasta de discuţii care au fost pentru ceea ce înseamnă investiţiile, mai ales în infrastructura de irigaţii. Acest capitol pe care îl avem nou REPowerEU de adăugat în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) este un capitol dedicat pentru independenţa energetică a statelor membre şi pentru creşterea şi consolidarea autonomiei energetice a fiecărui stat membru. Iar, din acest punct de vedere, ceea ce înseamnă infrastructura de irigaţie - noi am prezentat acest proiect de investiţii important, inclusiv din perspectiva acestui demers pe care îl facem, dar şi a proiectului pilot pe care încercăm să-l implementăm pentru infrastructura de irigaţii.

Este un concept de investiţie nou, sper să aducă multă valoare adăugată pentru economia României, pentru că are componenta de energie verde, ceea ce înseamnă obţinerea de energie din panourile fotovoltaice flotante, adică cele care produc şi se mulează pe dinamica cursului de apă, respectiv sunt aşezate aceste panouri fotovoltaice şi iau forma canalului de irigaţii, ceea ce le conferă acest grad flexibilitate ridicat şi ajută foarte mult funcţionarea şi, în cele din urmă, asigurarea de apă pentru fermieri", a menţionat Marcel Boloş, citat de Agerpres.



Potrivit acestuia, a doua componentă a acestei investiţii este legată de eficienţa energetică.



"În staţiile de pompare, intenţia noastră este ca să aducem şi să înlocuim echipamentele energetice existente cu unele noi şi, din acest punct de vedere, consumurile energetice ar urma să fie reduse simţitor pentru ceea ce înseamnă economia de energie, dar şi automatizare a întregului proces din staţiile de pompare. Şi, în sfârşit, cred că cea mai aşteptată este cea legată de automatizarea consumurilor de apă, respectiv ajungerea la acea situaţie în care fermierii să-şi poată satisface şi să-şi poată duce cantităţile de apă pe suprafeţele agricole prin simpla comandă de pe telefonul mobil, transmisă la dispeceratul care poate servi canalele de irigaţii şi, apoi, stăvilarele acţionate automat, să poată să ducă la monitorizarea şi managementul întregului consum de apă care are loc pe canalul de irigaţie. Acesta este conceptul nou pe care l-am prezentat. Din estimările noastre avem o investiţie de 1,8 miliarde euro pe o lungime a canalelor de irigaţii de 1.700 de kilometri, deci practic avem o putere instalată pe aceste canale gândită undeva în jur de 1400 MW/oră putere instalată. Acesta este proiectul pilot şi vestea proaspătă pe care v-o dăm", a mai spus ministrul.



El a subliniat că trebuie să se lucreze la proiect şi să se discute în continuare detaliile cu serviciile Comisiei care deservesc PNRR pentru ca toate detaliile care privesc operaţionalizarea acestor infrastructuri să fie puse la punct şi să poată fi cuprinse în capitolul de REPowerEU, capitol destinat în întregime-producerii, transportului, distribuţiei de energie verde şi creşterii autonomiei şi independenţei energetice statului membru.



"De asemenea, trebuie să vă spun că tot în acest domeniu al industriei agroalimentare noi am lansat apeluri de eficienţă energetică, de fapt, trei etape: etapa ajutorului de minimis, unde finanţăm unităţile de cogenerare pentru producere de energie termică şi electrică în cogenerare, împreună cu înlocuirea echipamentelor cu consumuri energetice mari - apel special dedicat industriei agroalimentare, după care urmează, etapizat, lansarea apelurilor de proiecte care sunt destinate producerii de energie verde şi, de asemenea, eficienţei energetice a clădirilor, ceea ce face ca două sute de milioane de euro să-i avem alocaţi, în mod special, pentru industria agroalimentară, văzând-o ca şi o componentă importantă a lanţului de valori pe care trebuie să-l sprijinim şi să-l capitalizăm pentru ca să le verificăm potenţialul de agricol al României", a adăugat Marcel Boloş.



Totodată, ministrul Investiţiilor a făcut referire la apelul care este destinat în exclusivitate industriei agroalimentare, de această dată pentru capitalizarea cu echipamente tehnologice care să crească productivitatea şi să contribuie la întărirea poziţiei competiţionale pe piaţă. "150 de milioane de euro avem prevăzuţi şi pentru acest tip de investiţie. Este tot un test pilot al nostru, care în funcţie de rezultatele pe care le vom obţine, poate fi extins", a adăugat ministrul.