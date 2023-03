DIGI oferă șansa unei cariere de succes tinerilor pasionați de industria IT&C

În perioada 11 - 12 martie 2023, la Palatul Parlamentului, Grupul DIGI, lider în domeniul serviciilor convergente de telecomunicații din România și unul dintre cei mai dinamici operatori din Europa, este prezent la a XVI-a ediție a Târgului de Cariere IT&C, eveniment organizat de LSAC București (Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare).

Pe parcursul celor două zile, reprezentanții departamentului Resurse Umane DIGI îi așteaptă la standul 21 din cadrul târgului de cariere, pe studenții și absolvenții pasionați de tehnologie și inginerie, cu o ofertă consistentă de joburi atractive, dintr-o varietate de arii de activitate, cum ar fi: IT&C, software, suport tehnic și servicii clienți.

Compania caută tineri ambițioși și dornici să se specializeze și perfecționeze în domeniul telecomunicațiilor, punând la dispoziția acestora stagii de practică și numeroase oportunități de angajare pe posturi, precum cele de: Python Developer, iOS Developer, Android Developer, Php Developer, Java Developer, Frontend Web Developer, Mobile Billing Software Developer, Inginer Network Monitoring Center, Inginer Ran Backoffice, Inginer Date Mobile, Inginer Telecomunicații, Inginer Proiectare, Desenator tehnic, Tehnician Devizier Construcții Telecomunicații, Tehnician Electrician.

Cei care își doresc să își dezvolte abilitățile de comunicare, relaționare și negociere cu clienții, pot aplica pentru urmatoarele joburi disponibile: Consultant Servicii Clienți limba română, spaniolă și italiană, Reprezentant Telesales - Divizia Business, Operator Livrări Echipamente.

Candidații interesați de construirea unei cariere în domeniul telecomunicațiilor și de oportunitatea de a lucra într-un mediu dinamic și performant, își pot depune CV-ul la standul DIGI special amenajat (nr. 21), în perioada 11-12 martie, între orele 10:00-18:00 (sâmbătă) și 10:00-16:00 (duminică).

Cu o istorie de peste 29 de ani de activitate, Grupul DIGI deține toate competențele necesare unui operator de comunicații electronice de elită: o strategie concentrată pe investiții permanente în tehnologie de ultimă generație, soluții integrate și inovative de conectivitate, infrastructură extinsă de fibră optică și rețele mobile de înaltă performanță.

Oferta completă a locurilor de muncă vacante este disponibilă pe DIGI.ro, în secțiunea de cariere.

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia, Portugalia și Belgia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Digi24 FM și serviciul de content Digi Online.