DIGI – operatorul cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din România

Conform ultimului raport publicat de Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, DIGI a devenit operatorul cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din țară: 98,8% din populația României.

Compania deține în România cea mai extinsă și modernă rețea, datorită investițiilor permanente majore în infrastructurile de fibra optică și mobilă. DIGI |RCS & RDS are o acoperire națională cu servicii de bandă largă fixe Gigabit și 10 Gigabit, prin fibră optică, precum și cu servicii mobile 4G și 5G (în curs de extindere).

Pe lângă avantajul acoperirii vaste, clienții DIGI se bucură de cele mai accesibile prețuri de pe piață, începând cu 26 lei/lună pentru TV, 30 lei/lună pentru Internet și 2 euro/lună pentru mobil, și beneficiază atât de servicii nelimitate în ceea ce privește traficul de internet, minutele naționale, SMS-urile în rețeaua proprie, cât și de tarife avantajoase în roaming*.

Valentin Popoviciu, Vicepreședintele Grupului DIGI a declarat „DIGI a reușit o performanță extraordinară, în decurs de un an, ocupând prima poziție în topul clasamentului ANCOM, în ceea ce privește acoperirea serviciilor de voce mobilă, prin investiții permanente și sustenabile în rețea. Acest rezultat reflectă strategia noastră de a îmbunătăți constant calitatea și acoperirea servicilor, pentru a livra servicii bune și accesibile cetățenilor români, atât în mediul urban, cât și în rural. Acoperirea și calitatea rețelei noastre mobile au crescut în ritm susținut în ultimii ani, iar tehnologia 4G este accesibilă la nivel național, așa cum se poate vedea și pe site-ul ANCOM - aisemnal.ro.”

De asemenea, DIGI este operatorul de telecomunicații care atrage lunar, prin portare, cei mai mulți utilizatori la nivel național, deservind în prezent peste 4,715 milioane de conexiuni mobile (date disponibile la 30.09.2022).

Campania de măsurare a acoperirii naționale cu servicii de voce mobilă, organizată de ANCOM, s-a desfășurat în perioada mai – octombrie 2022, acoperirea cu semnal a localităților fiind măsurată prin parcurgerea drumurilor accesibile, a bulevardelor și străzilor principale și secundare.

În cadrul acestei campanii au fost verificate 13.388 de localități, care aveau mai mult de 10 locuitori, fiind totodată parcurși peste 240.000 de km pe drumurile naționale, județene, orășenești și comunale. Din totalul de 20.121.587 de locuitori, conform recensământului populației și al locuințelor, au fost măsurate zonele locuite de 20.116.846 de persoane. Acoperirea cu servicii de voce a fost calculată ca raportul dintre suma populației acoperite și populația totală a României.

*Ofertele sunt supuse unor termene și condiții. Pentru detalii, vă rugăm să consultați oferta comercială pe DIGI.ro.

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia și Portugalia și în curs de extindere în Belgia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM și serviciul de content Digi Online.

Editor : V.M.