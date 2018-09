Dileme la Banca Turciei după prăbușirea lirei

Banca Centrală a Turciei a anunţat, luni, că îşi va ajusta politica monetară având în vedere "riscurile semnificative" la adresa stabilităţii preţurilor. Inflația anuală a atins în august aproape 18%.

Declaraţia fermă are scopul de a calmeze pieţele financiare după ce în luna august rata inflaţiei a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, transmite Reuters.

Următoarea şedinţă de politică monetară la Banca Centrală a Turciei va avea loc în data de 13 septembrie, potrivit Agerpres.ro.



Lira turcească a pierdut aproximativ 40% din valoare în raport cu dolarul de la începutul acestui an, pe fondul îngrijorărilor cu privire la efectele influenţei preşedintelui Tayyip Erdogan asupra economiei, al apelurilor sale repetate pentru dobânzi mai mici şi al înrăutăţirii relaţiilor cu SUA.



Luni, Institutul naţional de statistică din Turcia a anunţat că în luna august preţurile de consum au crescut cu 2,3% comparativ cu luna iulie şi cu 17,9% în ritm anual. Este cea mai ridicată rată anuală a inflaţiei înregistrată de Turcia după 2003.



"Evoluţiile recente cu privire la perspectivele inflaţiei arată riscuri semnificative la adresa stabilităţii preţurilor. Banca Centrală va lua măsurile necesare pentru a sprijini stabilitatea preţurilor. Politica monetară va fi ajustată la reuniunea din septembrie, având în vedere evoluţiile recente" a informat Banca Centrală a Turciei într-un comunicat de presă.



Investitorii îşi pun acum întrebarea dacă o majorare de dobândă la următoarea şedinţă de politică monetară va fi suficientă pentru a ţine sub control inflaţia. La precedenta şedinţă de politică monetară, care a avut loc în luna iulie, Banca Centrală a Turciei a decis să menţină nemodificată dobânda de referinţă, ceea ce a dus la deprecierea lirei.



Preşedintele Tayyip Erdogan, care se descrie drept un "duşman al dobânzilor", vrea ca Banca Centrală să reducă dobânzile pentru a stimula creditarea şi creşterea economică. În schimb, investitorii îngrijoraţi de inflaţia de două cifre din Turcia vor ca Banca Centrală să majoreze semnificativ dobânzile.



Semnalând că este gata să ia măsuri, Banca Centrală a Turciei ar putea să genereze o seri de aşteptări în rândul pieţelor financiare, care vor fi dezamăgite dacă nu va avea loc o majorare semnificativă a costului creditului, susţine Piotr Matys, analist la Rabobank.



"Prin promisiunea de a majora dobânda, Banca Centrală a ridicat ştacheta cu privire la ceea ce se aşteaptă de la ea. Practic, instituţia nu îşi poate permite să dezamăgească", susţine Piotr Matys.



Este posibil ca, la şedinţa de politică monetară din 13 septembrie, Banca Centrală a Turciei să adopte o majorare a dobânzii de bază cu două puncte procentuale, mult sub majorarea de 7-10 puncte procentuale pe care ar dori-o investitorii, susţine Jason Tuvey de la Capital Economics

Etichete:

,

,

,