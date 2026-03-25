Exclusiv „Din accize, statul nu câștigă suplimentar”. Consilierul onorific al premierului: plusul vine din TVA, estimat la 3-4 miliarde lei

Consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, a declarat într-o intervenție la Digi24 că statul nu obține venituri suplimentare din accize în urma creșterii prețurilor la carburanți, explicând că acestea sunt calculate pe cantitate, nu pe valoare. În schimb, creșterea prețurilor generează încasări mai mari din TVA, estimate la 3-4 miliarde de lei, bani care ar putea fi folosiți pentru o schemă de sprijin.

„Cred că ar trebui să explicăm un pic lucrurile, pentru că am văzut că sunt niște confuzii în spațiul public. Din acciză, statul nu câștigă nici mai mult, nici mai puțin bani din creșterea prețului petrolului, pentru că acciza este determinată pe cantitate, nu pe valoare”, a declarat acesta. 

El a explicat că, în contextul scumpirilor, este posibil chiar ca veniturile din accize să scadă: „Deși avem o cerere relativ inelastică la aceste produse, consumul probabil va scădea ușor, ceea ce înseamnă că, de fapt, din acciză, statul cel mai probabil va câștiga ceva mai puțin”. 

În schimb, veniturile suplimentare vin din TVA, care este aplicat procentual la preț.

„Dacă valoarea fără TVA crește, evident că avem și un TVA mai ridicat”, a spus Dumitru, estimând că, la o primă evaluare, ar putea fi vorba de „un plus de 3-4 miliarde de lei”.

Acesta a subliniat însă că nivelul acestor încasări este incert: „Nu știm unde se stabilizează prețul petrolului. Noi discutăm de un șoc care s-a întâmplat într-un interval relativ scurt de timp. Dacă prețul petrolului se stabilizează la un nivel mai jos decât îl avem astăzi, probabil că încasările suplimentare din TVA pe un an întreg vor fi semnificativ mai mici”.

Referitor la mecanismul prin care statul ar urma să intervină, Ionuț Dumitru a spus că nu există încă o variantă finală.

El a precizat că orice intervenție trebuie să respecte câteva condiții esențiale:

  • să nu existe întreruperi în lanțurile de aprovizionare
  • măsurile să fie suportate de buget
  • să aibă efect în prețurile la pompă.

„Sursa principală de finanțare a unor astfel de scheme trebuie să țină cont de constrângerile bugetare și, probabil, va fi acest TVA în plus care se va încasa din creșterea prețului petrolului. Dar nu știm cât va fi el”, a spus acesta.

Totodată, impactul ar trebui împărțit între toate părțile implicate. „Cred că este necesară o partajare a costurilor și cu cei din domeniu și, nu în ultimul rând, și cu consumatorul final. Este un șoc foarte mare pe care îl vedem cu toții”, a adăugat Dumitru.

Citește și: VIDEO Scumpirile la carburanți, în centrul disputelor din Guvern. Expert în energie: „reducerea accizelor ar fi soluția simplă și eficientă”

În ceea ce privește plafonarea marjelor comerciale, consilierul premierului a spus că nu susține o astfel de măsură.

„Eu, personal, aș fi împotriva unei astfel de măsuri, pentru că atunci când plafonezi prețuri, în general, te poți aștepta la penurie. Realitatea a dovedit-o”, a afirmat el, făcând referire la exemple din alte state.

Despre o eventuală reducere a accizelor, Dumitru a evitat un răspuns clar: „Nu știu dacă putem discuta de asta. Nu aș vrea să speculez în momentul de față”.

Totodată, acesta a transmis că România are un spațiu fiscal limitat, ceea ce reduce capacitatea de reacție în fața unor șocuri economice.

„Ne-am dorit cu toții ca statul să poată interveni mai mult, dar bugetul pe care îl avem la dispoziție are niște constrângeri foarte mari. Deficitele din anii anteriori ne lasă dezarmați în fața unor astfel de șocuri”, a spus acesta.

În același timp, nu vede un risc imediat de raționalizare a carburanților: „România are resurse proprii și capacități de stocare și cred că, dacă avem decizii raționale care să nu blocheze piața, putem asigura fluiditatea aprovizionării”.

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
botgros
2
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
Aur
3
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
4
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
oameni in ploaie mergând pe strada
5
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Primii care i-au spus ”DA” Iranului
Digi Sport
Primii care i-au spus ”DA” Iranului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla psd
PSD cere Guvernului să reducă și accizele ca măsură privind combaterea scumpirii carburanților
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei privind reducerea accizei la carburanți. Ce au decis oficialii (surse)
Benzinărie
„Vom vorbi foarte curând de o penurie”. Economist: măsurile Guvernului pe carburanți riscă să ducă la închiderea benzinăriilor
pompa carburant in benzinarie
Plafonarea prețurilor la carburanți nu va duce la ieftiniri. Avertismentul lui Gabriel Biriș: „Principalul pericol este penuria”
Screen with stock market indicators and cash euro banknotes
Bursele europene au revenit pe creștere după ce Trump a amânat loviturile asupra Iranului. Analist: „Reacțiile sunt emoționale”
Recomandările redacţiei
Kuwait Iran War
Iranul respinge planul lui Trump și vine cu propriile condiții pentru...
profimedia-0547817867
Miruță: România și alte țări se vor implica „la momentul potrivit” în...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte a suspendat temporar activitatea comitetului înființat...
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor, îngrijorat de tensiunile din Coaliție: Ar fi...
Ultimele știri
Armata libaneză anunţă că exploziile din nordul Beirutului au fost provocate de o rachetă iraniană Qadr-110 lungă de 16 metri
Donald Trump, ironizat în presa iraniană. Cum este prezentat președintele american după declarațiile privind Iranul
Locul din România unde stratul de zăpadă are 162 de centimetri. Avertisment pentru schiori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Keith Urban are un job „modest” după divorțul de Nicole Kidman. Ce face acum artistul pentru a-și plăti...
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Andrei Coubiș. Niciun preparat românesc nu se află în topul preferințelor
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Alertă înainte de Turcia – România! Starul lui AS Roma s-a antrenat separat și poate rata barajul. Video
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Greşeala făcută de americani cu steagul României! Eroarea se observă clar în imaginile cu Mirabela Grădinaru
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
5 lucruri mai puțin cunoscute despre „Moulin Rouge!”: Nicole Kidman s-a rănit grav la filmări și a ratat un...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Ajutoarele la pensie vor ajunge abia în luna mai la pensionari. De ce nu se mai dau în aprilie?
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”