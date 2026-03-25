Consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, a declarat într-o intervenție la Digi24 că statul nu obține venituri suplimentare din accize în urma creșterii prețurilor la carburanți, explicând că acestea sunt calculate pe cantitate, nu pe valoare. În schimb, creșterea prețurilor generează încasări mai mari din TVA, estimate la 3-4 miliarde de lei, bani care ar putea fi folosiți pentru o schemă de sprijin.

„Cred că ar trebui să explicăm un pic lucrurile, pentru că am văzut că sunt niște confuzii în spațiul public. Din acciză, statul nu câștigă nici mai mult, nici mai puțin bani din creșterea prețului petrolului, pentru că acciza este determinată pe cantitate, nu pe valoare”, a declarat acesta.

El a explicat că, în contextul scumpirilor, este posibil chiar ca veniturile din accize să scadă: „Deși avem o cerere relativ inelastică la aceste produse, consumul probabil va scădea ușor, ceea ce înseamnă că, de fapt, din acciză, statul cel mai probabil va câștiga ceva mai puțin”.

Veniturile suplimentare vin din TVA și depind de prețul petrolului

În schimb, veniturile suplimentare vin din TVA, care este aplicat procentual la preț.

„Dacă valoarea fără TVA crește, evident că avem și un TVA mai ridicat”, a spus Dumitru, estimând că, la o primă evaluare, ar putea fi vorba de „un plus de 3-4 miliarde de lei”.

Acesta a subliniat însă că nivelul acestor încasări este incert: „Nu știm unde se stabilizează prețul petrolului. Noi discutăm de un șoc care s-a întâmplat într-un interval relativ scurt de timp. Dacă prețul petrolului se stabilizează la un nivel mai jos decât îl avem astăzi, probabil că încasările suplimentare din TVA pe un an întreg vor fi semnificativ mai mici”.

Referitor la mecanismul prin care statul ar urma să intervină, Ionuț Dumitru a spus că nu există încă o variantă finală.

El a precizat că orice intervenție trebuie să respecte câteva condiții esențiale:

să nu existe întreruperi în lanțurile de aprovizionare

măsurile să fie suportate de buget

să aibă efect în prețurile la pompă.

„Sursa principală de finanțare a unor astfel de scheme trebuie să țină cont de constrângerile bugetare și, probabil, va fi acest TVA în plus care se va încasa din creșterea prețului petrolului. Dar nu știm cât va fi el”, a spus acesta.

Totodată, impactul ar trebui împărțit între toate părțile implicate. „Cred că este necesară o partajare a costurilor și cu cei din domeniu și, nu în ultimul rând, și cu consumatorul final. Este un șoc foarte mare pe care îl vedem cu toții”, a adăugat Dumitru.

„Plafonarea prețurilor poate duce la penurie”

În ceea ce privește plafonarea marjelor comerciale, consilierul premierului a spus că nu susține o astfel de măsură.

„Eu, personal, aș fi împotriva unei astfel de măsuri, pentru că atunci când plafonezi prețuri, în general, te poți aștepta la penurie. Realitatea a dovedit-o”, a afirmat el, făcând referire la exemple din alte state.

Despre o eventuală reducere a accizelor, Dumitru a evitat un răspuns clar: „Nu știu dacă putem discuta de asta. Nu aș vrea să speculez în momentul de față”.

Totodată, acesta a transmis că România are un spațiu fiscal limitat, ceea ce reduce capacitatea de reacție în fața unor șocuri economice.

„Ne-am dorit cu toții ca statul să poată interveni mai mult, dar bugetul pe care îl avem la dispoziție are niște constrângeri foarte mari. Deficitele din anii anteriori ne lasă dezarmați în fața unor astfel de șocuri”, a spus acesta.

În același timp, nu vede un risc imediat de raționalizare a carburanților: „România are resurse proprii și capacități de stocare și cred că, dacă avem decizii raționale care să nu blocheze piața, putem asigura fluiditatea aprovizionării”.

Editor : A.D.