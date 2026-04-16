Video Directorul TAROM: „Problema este costul kerosenului, nu disponibilitatea”. Cu cât ar putea crește prețul biletelor în vară

Bogdan Costaș. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nu există o criză de carburant la Otopeni „Problema este costul, nu disponibilitatea”

Directorul general TAROM, Bogdan Costaș, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că în acest moment nu există o criză de carburant pentru avioane în România, însă creșterea prețurilor ar putea duce la scumpirea biletelor de avion în perioada următoare.

Declarațiile vin în contextul în care șeful Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că Europa ar putea rămâne fără carburant pentru avioane în aproximativ o lună și jumătate, dacă blocajul din strâmtoarea Ormuz continuă, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Nu există o criză de carburant la Otopeni

Bogdan Costaș a explicat că trebuie făcută o diferență clară între riscurile la nivel european și situația concretă din România.

„Este important să separăm două lucruri: riscul european de perspectivă și situația operațională de pe aeroportul Otopeni. La nivel european există într-adevăr preocupări legate de aprovizionarea cu combustibil pentru aviație, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al dependenței Europei de anumite fluxuri de import. În ceea ce privește Otopeni și operațiunile TAROM, informațiile pe care le avem direct de la furnizorii de carburant sunt foarte clare: nu ne-au confirmat existența unei crize, din contră ne-au transmis că stocurile sunt suficiente și că sunt aprovizionați permanent. Așadar, la acest moment, nu vorbim despre o lipsă fizică de combustibil la aeroport”, a declarat directorul TAROM.

Acesta a invocat și poziția Comisia Europeană, care a transmis că nu există, în prezent, o penurie de combustibil de aviație în Uniunea Europeană, chiar dacă există îngrijorări privind eventuale probleme de aprovizionare în perioada următoare.

„Problema este costul, nu disponibilitatea”

Șeful TAROM a subliniat că, deși aprovizionarea nu este afectată, creșterea prețurilor la combustibil reprezintă principala problemă pentru companiile aeriene.

„Una este disponibilitatea fizică a carburantului, alta este costul lui. Prețul petrolului și, implicit, al combustibilului de aviație nu este stabilit de furnizorii locali, ci se tranzacționează pe piețele internaționale, în funcție de cotațiile globale și de contextul geopolitic”, a explicat Costaș.

Potrivit acestuia, creșterea accelerată a prețului kerosenului începe să se reflecte în costurile companiilor aeriene și, implicit, în prețul biletelor.

„Având în vedere că, începând cu data de 1 martie, prețul kerosenului a crescut cu aproximativ 77%, pe termen scurt companiile aeriene au putut să gestioneze aceste costuri, dar, întrucât această situație continuă, presiunea se transferă asupra prețului final, asupra biletului pe care îl plătește pasagerul. În funcție de cât reprezintă costurile în totalul biletului, cu atât va crește și prețul final. Sunt anumite taxe care cresc, sunt anumite măsuri manageriale pe care fiecare companie le ia, dar, într-adevăr, ca o medie, cam 20% poate fi creșterea în această vară”, a declarat Costaș.

