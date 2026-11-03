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Doar 10,6% dintre antreprenori estimează că vor face angajări în următorul an. Aproape 20% se pregătesc de concedieri

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Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
Taxele și instabilitatea politică, principalele obstacole pentru firme

Planurile antreprenorilor privind personalul s-au înrăutățit față de anul trecut: procentul celor care estimează că vor face angajări a coborât la 10,6%, în timp ce 19,7% se așteaptă să concedieze, arată cel mai recent Barometru al Antreprenorilor NewMoney–INSCOP. Cei mai mulți respondenți, 65,3%, spun că vor păstra actualul număr de salariați.

Procentul antreprenorilor care estimează că vor face angajări a scăzut de la 13,7% în 2025 la 10,6% în 2026. În 2024, 24,4% dintre respondenți spuneau că vor angaja personal în următoarele 12 luni.

În același timp, ponderea celor care se așteaptă să concedieze a crescut de la 18,5% în 2025 la 19,7% în acest an. În 2024, 11,1% dintre antreprenori anticipau disponibilizări. Procentul celor care vor să păstreze același număr de angajați a rămas relativ stabil: 65,3% în 2026, față de 64,4% în 2025 și 62,6% în 2024.

Pesimismul privind angajările apare într-un context în care 53,4% dintre antreprenori spun că situația financiară a companiei lor este mai proastă sau mult mai proastă decât în urmă cu un an. 29,9% spun că situația a rămas la fel, iar 15,6% o consideră mai bună sau mult mai bună.

Pentru următoarele 12 luni, 32,3% se așteaptă ca situația financiară a firmei să se înrăutățească, în timp ce 21,1% cred că va fi mai bună sau mult mai bună. 40% estimează că situația va rămâne la fel.

Și planurile de dezvoltare indică prudență: 35,7% dintre antreprenori spun că se așteaptă să investească în dezvoltarea sau extinderea activității în următoarele 12 luni, față de 40,1% în 2025 și 54% în 2024. 62% spun că nu estimează astfel de investiții, iar 2,3% nu au răspuns.

Taxele și instabilitatea politică, principalele obstacole pentru firme

Întrebați care sunt principalele obstacole în calea dezvoltării companiilor, 53,4% dintre antreprenori au indicat creșterea taxelor și impozitelor, iar 40,3% spun că instabilitatea politică internă. Inflația ridicată a fost menționată de 30,9%, iar scumpirea energiei, de 22,8%.

Costurile cu forța de muncă sunt un obstacol pentru 16,3% dintre respondenți, iar lipsa forței de muncă, pentru 10,2%. Alte dificultăți menționate au fost schimbările legislative frecvente, de 22,3%, birocrația, de 20,1%, și reducerea cererii interne, de 13,8%.

Planurile de angajare sunt mai frecvente în rândul antreprenorilor cu vârste între 18 și 44 de ani, al celor ale căror companii au o cifră de afaceri de peste 500.000 de euro și al firmelor cu trei până la cinci angajați. Disponibilizările sunt anticipate mai des de antreprenorii cu educație primară sau medie și de cei ale căror companii au o cifră de afaceri de peste 500.000 de euro și mai mult de cinci angajați.

Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 19–26 octombrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de antreprenori cu afaceri în România. Eroarea maximă admisă este de ±2,9%.

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Editor : A.D.

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