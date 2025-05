Dobânzile la care se împrumută statul revin treptat la nivelurile anterioare alegerilor. Scăderi mai mari la titlurile pe termen scurt

Dobânzile la care se împrumută statul au continuat corecţia începută pe finalul săptămânii trecute, cu scăderi mai reduse luni la maturităţile lungi, cum este referinţa de 10 ani, dar cu reduceri ample la maturităţile pe termen scurt, de 60-70 de puncte de bază. Evoluţia de pe pieţele financiare este determinată de rezultatul alegerilor prezidenţiale, câştigate de Nicuşor Dan, relatează news.ro, care citează Profit.ro.

Randamentele obligaţiunilor pe 10 ani, cu maturitate în 2035, au scăzut cu circa 27 puncte de bază faţă de închiderea de vineri, la 7,53% şi au revenit la niveluri anterioare primului tur al alegerilor, arată și datele Bloomberg.

în primul trimestru din acest an, Guvernul a împrumutat de la populație 16 miliarde de lei, potrivit calculelor Profit.ro. Suma este una foarte ridicată, comparativ cu 5 miliarde de lei atrase prin ambele programe, Fidelis și Tezaur, în primele trei luni din 2024, arată aceeași sursă.

În ianuarie-martie 2025, Ministerul Finanțelor a împrumutat 16 miliarde de lei de la populație. Ținta pentru tot anul este de 232 miliarde lei, sumă suficientă pentru a acoperi deficitul bugetar de 7%.

Între timp, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât luni la 7,26%, de la 7,39% pe an în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). La începutul acestui an, indicele ROBOR s-a cifrat la 5,92% pe an, dar a început să crească începând cu 6 mai, la două zile după primul tur al alegerilor prezidenţiale, când ajunsese la 6,08% pe an.

Editor : C.A.