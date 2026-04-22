Dobânzile la credite ar putea fi plafonate, potrivit unui proiect depus de AUR în Parlament. Ce măsuri prevede inițiativa

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, miercuri, depunerea în Parlament a unui proiect legislativ care vizează protejarea cetățenilor în fața dobânzilor considerate excesive și a practicilor abuzive din sistemul financiar. Inițiativa propune plafonarea costurilor creditelor, reguli mai stricte de transparență și modificări în procedurile de executare silită.

Potrivit unui comunicat transmis de partid, măsurile vin în contextul în care milioane de români s-ar confrunta cu supraîndatorare, pe fondul unor costuri ridicate ale împrumuturilor. Reprezentanții AUR susțin că proiectul urmărește restabilirea echilibrului dintre instituțiile financiare și consumatori.

Senatorul AUR Cezar Petre a declarat că inițiativa legislativă „vine să corecteze o nedreptate evidentă din sistemul financiar din România”.

„În momentul de față, prea mulți români sunt puși în situația de a accepta credite cu dobânzi excesive și costuri care ajung să depășească chiar valoarea împrumutului inițial. Nu vorbim de cazuri izolate, ci de un fenomen care afectează milioane de oameni”, a afirmat acesta.

Conform inițiatorilor, proiectul introduce limite clare pentru dobânzi. Astfel, în cazul creditelor imobiliare, dobânda nu ar putea depăși cu mai mult de 3 puncte procentuale nivelul de referință stabilit de BNR. Pentru creditele de consum, ar urma să fie impus un plafon distinct, cu scopul de a preveni abuzurile.

De asemenea, proiectul pune accent pe creșterea transparenței în relația dintre instituțiile financiare și clienți. Băncile și alte entități ar urma să fie obligate să afișeze avertismente clare și ușor de înțeles, astfel încât consumatorii să cunoască exact condițiile contractuale înainte de semnarea unui credit.

Un alt punct important al inițiativei vizează modificarea cadrului actual privind executarea silită. Proiectul propune eliminarea caracterului executoriu automat pentru anumite instrumente financiare și introducerea unei verificări efective înainte de declanșarea procedurilor împotriva debitorilor.

