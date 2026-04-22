Dobânzile la credite ar putea fi plafonate, potrivit unui proiect depus de AUR în Parlament. Ce măsuri prevede inițiativa

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, miercuri, depunerea în Parlament a unui proiect legislativ care vizează protejarea cetățenilor în fața dobânzilor considerate excesive și a practicilor abuzive din sistemul financiar. Inițiativa propune plafonarea costurilor creditelor, reguli mai stricte de transparență și modificări în procedurile de executare silită.

Potrivit unui comunicat transmis de partid, măsurile vin în contextul în care milioane de români s-ar confrunta cu supraîndatorare, pe fondul unor costuri ridicate ale împrumuturilor. Reprezentanții AUR susțin că proiectul urmărește restabilirea echilibrului dintre instituțiile financiare și consumatori.

Senatorul AUR Cezar Petre a declarat că inițiativa legislativă „vine să corecteze o nedreptate evidentă din sistemul financiar din România”.

„În momentul de față, prea mulți români sunt puși în situația de a accepta credite cu dobânzi excesive și costuri care ajung să depășească chiar valoarea împrumutului inițial. Nu vorbim de cazuri izolate, ci de un fenomen care afectează milioane de oameni”, a afirmat acesta.

Conform inițiatorilor, proiectul introduce limite clare pentru dobânzi. Astfel, în cazul creditelor imobiliare, dobânda nu ar putea depăși cu mai mult de 3 puncte procentuale nivelul de referință stabilit de BNR. Pentru creditele de consum, ar urma să fie impus un plafon distinct, cu scopul de a preveni abuzurile.

De asemenea, proiectul pune accent pe creșterea transparenței în relația dintre instituțiile financiare și clienți. Băncile și alte entități ar urma să fie obligate să afișeze avertismente clare și ușor de înțeles, astfel încât consumatorii să cunoască exact condițiile contractuale înainte de semnarea unui credit.

Un alt punct important al inițiativei vizează modificarea cadrului actual privind executarea silită. Proiectul propune eliminarea caracterului executoriu automat pentru anumite instrumente financiare și introducerea unei verificări efective înainte de declanșarea procedurilor împotriva debitorilor.

Editor : A.D.

ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
5
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
Soția lui Thomas Neubert nu s-a putut abține. A scris 3 cuvinte, după ce Mirel Rădoi a plecat de la FCSB
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan parlament
România, între stabilizare fiscală și instabilitate politică: paradoxul care alimentează AUR. Coaliția, în fața crizei autoinduse (TVP)
ciprian ciucu face declaratii
Ciucu: Pot să vă asigur că nu am avut discuţii cu AUR. Cine va dărâma guvernarea asta, să-şi asume să facă alta fără noi
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Bogdan Chirițoiu, despre investigația privind ROBOR: „Nu există încă o decizie finală. Eventualele amenzi vor fi substanțiale”
george simion sustine un discurs
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
dominic fritz sustine un discurs
Fritz acuză PSD de „dublu joc și majorități paralele” cu AUR: „Nu putem guverna cu un asemenea partid”. Scenariul alegerilor anticipate
INSTANT_CONSULTARI_PSD_71_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: Am spus că una...
Auf einem Laptop wurde eine Karte der Straße von Hormus mit Echtzeit-Schiffsbewegungen von MarineTraffic aufgerufen. Dav
Război în Orientul Mijlociu, ziua 54. Navă container sub focuri de...
FED-GHORGIU-ORA-19-301025-R7_10112
Criză politică la Palatul Victoria. Vicepremierul Oana Gheorghiu vine...
clopoțel tranzacții bursa București
Listarea companiilor de stat, între reformă economică și dispută...
Vreme rea în aproape toată țara: ANM anunță vânt puternic, brumă și ninsori. Zonele vizate de cod portocaliu și galben HARTĂ
Cel mai mare producător mondial de prezervative avertizează asupra creșterii prețurilor din cauza războiului din Iran
Kaja Kallas anunță interdicții pentru militarii ruși. UE vrea să le blocheze accesul în Europa
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Patronul de la Ferma Dacilor e dator vândut. Ce sumă uriașă are de achitat Cornel Dinicu unui recuperator de...
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Revine Thomas Neubert la FCSB după ce a fost dat afară de Mirel Rădoi? Verdictul lui Mihai Stoica
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Ce a răspuns Ozana Barabancea când a fost întrebată cum se simte fiul ei, care a făcut infarct la doar 24 de...
”Ce înseamnă să fii un mitocan”. Țiriac a rămas ”mască”: ”Uite, mă, Camelia” / ”Ion, nu e ăla!”
Oana Radu, într-o rochie cu un decolteu imposibil de ignorat după ce a vorbit despre lupta cu kilogramele în...
Actriţe care au jucat rolul reginei Elisabeta a II-a. Cine a semănat cel mai bine cu ea?
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensie?
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Denise Richards, mesaj sfâșietor după moartea fostului ei iubit, Patrick Muldoon: „Nu-mi pot imagina viața...
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment