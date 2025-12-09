Anul 2026 se conturează drept momentul în care costul finanțării ipotecare va începe să coboare vizibil, iar primele efecte pe dobânzile variabile vor putea fi resimțite chiar din ianuarie 2026, potrivit declarațiilor expertului financiar Claudiu Trandafir pentru Digi24.ro. Previziunile sunt susținute de o analiză recentă, care indică scăderi atât pe segmentul creditelor cu dobândă fixă, cât și pe cel al creditelor variabile, odată cu reducerea IRCC.

Conform analizei realizate de specialiștii în domeniu, IRCC urmează să coboare la 5,67% în primul trimestru din 2026, nivel apropiat celui de la începutul anului 2025.

O scădere a IRCC se traduce direct prin rate mai mici pentru românii cu credite variabile, întrucât Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor este indicatorul după care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei. Practic, el reflectă costul la care băncile se împrumută între ele, iar pe baza acestuia se actualizează trimestrial ratele românilor care au credite cu dobândă variabilă.

Dobânzile fixe la creditele ipotecare sunt prognozate să atingă o medie de 5,55%, în scădere de la aproximativ 5,70% în ultimele luni din 2025, a treia cea mai redusă valoare din ultimii patru ani.

În ceea ce privește dobânzile variabile, nivelul mediu estimat este de 8,17%, rezultat din IRCC, plus o marjă fixă de 2,5 puncte procentuale, a patra cea mai scăzută valoare înregistrată din 2023 până acum.

Analiza anticipează și o continuare a tendinței de reducere în trimestrul al doilea din 2026, dacă indicatorul IRCC va continua să coboare pe baza cotațiilor zilnice. Pentru această perioadă, calculele indică un nivel provizoriu al IRCC de aproximativ 5,58%.

2025: stabilitate a dobânzilor și record de volum pe creditare

Pe parcursul anului 2025, dobânzile fixe la ipotecare s-au menținut stabile, în intervalul 5,45% - 5,70%, în timp ce IRCC a oscilat între 5,55% și 6,06%.

Totodată, 2025 se va încheia cu un nou record de credite ipotecare acordate în România.

Datele BNR arată că, în primele zece luni ale anului, au fost acordate finanțări ipotecare în valoare totală de 9,2 miliarde de euro, creștere de 26% față de aceeași perioadă din 2024.

Numărul tranzacțiilor imobiliare a fost însă mai mic: -2,7% la nivel național și -5,7% în București–Ilfov, ceea ce sugerează o repoziționare a pieței și o dependență tot mai mare de finanțare bancară.

„Ratele scad de la 1 ianuarie. Piața se maturizează accelerat”

Claudiu Trandafir, expert financiar, a declarat pentru Digi24.ro că scăderea IRCC se va reflecta imediat în ratele celor cu credite variabile: „Ratele la creditele cu dobândă variabilă vor înregistra scăderi de la începutul lunii ianuarie, datorită modificării IRCC de la 6,06% la 5,68%. La nivelul creditelor noi, vorbim de un volum mediu de aproximativ 4,5 miliarde de euro, fără refinanțări.”

În ceea ce privește structura pieței, Trandafir observă o schimbare clară în comportamentul cumpărătorilor: „Deși numărul tranzacțiilor a scăzut, ponderea creditelor ipotecare a crescut puternic: 57% din intermedieri în primele 10 luni ale anului, față de 51% în 2024 și 43% în 2023. Piața evoluează și se maturizează.”

Privind spre anul următor, acesta vede deschiderea unei ferestre de oportunitate: „Dacă România își menține angajamentele macroeconomice, 2026 poate fi anul oportunităților. O posibilă ajustare a politicii BNR va duce la dobânzi mai mici, ceea ce poate impulsiona cererea și investițiile, mai ales pe zonele unde prețul pe metru pătrat are potențial de creștere.”