Dobânzile la împrumuturile statului în lei pe termen lung au coborât la 6,30%. Nazare: Cel mai mic cost de finanţare din ultimii 2 ani

alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Statul plătește mai puțin pentru a se împrumuta, după ce dobânzile la titlurile de stat în lei au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Potrivit ministrului Finanțelor, reducerea la aproximativ 6,30% înseamnă economii de circa 20 de milioane de lei pe an pentru fiecare miliard de lei împrumutat, ceea ce reduce presiunea asupra bugetului public.

Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30%, cel mai mic cost de finanţare din ultimii doi ani, iar la volumele mari de finanţare ale statului, aceste diferenţe se traduc în economii consistente pentru buget, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30% - cel mai mic cost de finanţare din ultimii doi ani. Un indicator important pentru stabilitatea economică a României este costul la care statul se împrumută pe termen lung. La maturitatea de 10 ani, dobânda este cu 2 puncte procentuale sub nivelul maxim atins în luna mai a anului trecut. Concret, dacă statul se împrumuta anul trecut la 8,35% acum, prin coborârea la pragul de 6,30%, pentru fiecare miliard de lei împrumutat economisim aproximativ 20 de milioane de lei pe an. La volumele mari de finanţare ale statului, aceste diferenţe se traduc în economii consistente pentru buget, pe care le folosim pentru alte cheltuieli prioritare”, a transmis ministrul, luni seara, pe pagina sa de Facebook.

El a amintit că, la prima rectificare bugetară de anul trecut, 12 miliarde de lei au mers exclusiv către plata dobânzilor, o sumă pe care o consideră enormă şi care ar fi putut fi investită în proiecte din infrastructură, sănătate sau educaţie.

„În total, în 2025, cheltuielile cu dobânzile au însumat aproximativ 50,5 miliarde de lei - vorbim despre sume imense care, din cauza gestionării neeficiente a finanţelor publice în anii anteriori, nu merg azi în investiţii, ci acoperă costuri ale finanţării acumulate din trecut. Astăzi, scăderea dobânzilor este un indicator clar că direcţia în care mergem este cea corectă”, a subliniat Nazare.

Potrivit acestuia, fiecare punct procentual câştigat la dobânda împrumuturilor în lei pe termen lung înseamnă o presiune mai mică asupra bugetului public şi mai multe resurse disponibile pentru investiţii. În acelaşi timp, arată şi încrederea crescută a investitorilor în România şi în modul în care sunt gestionate finanţele publice.

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 863 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 92 de luni, la un randament mediu de 6,28% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

