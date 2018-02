Dobânzile mai cresc cu un punct procentual până la finele anului

Banca Naţională a României ar putea majora de patru sau cinci ori dobânda cheie anul acesta, ajungând la finalul anului la 3%. Aceasta înseamnă o dobândă de 4% la facilitatea de împrumut overnight oferită de Banca centrală băncilor comerciale.

”Ne aşteptăm la posibile creşteri ale dobânzii cheie. Atât în ianuarie, cât şi în februarie, ieri, dobânda cheie a crescut cu 25 de puncte de bază. Ne aşteptăm ca acest trend să continue şi ne aşteptăm să vedem patru sau cinci creşteri graduale pe parcursul anului a dobânzii cheie... Am încheiat 2017 la 1,75%, apoi am spus că ne aşteptăm la patru sau cinci mici creşteri pe parcursul anului, care ar putea duce dobânda cheie la 3% la finalul anului 2018”, a spus joi , Francois Blogh, director general al BRD-Groupe Societe Generale, informează Agerpres.ro.



Acesta a afirmat că se aşteaptă la o reducere a cererii de credite pe fondul scăderii consumului comparativ cu nivelul din 2017. Astfel, cererea de credite va creşte în termeni absoluţi, dar viteza de creştere va fi mai mică decât cea din 2017.



În opinia lui Francois Blogh, dacă Banca Centrală va continua să majoreze dobânda cheie, atunci şi dobânzile la depozite şi la credite vor creşte. ”Dacă vă uitaţi la ce se întâmplă pe piaţă, există totuşi o anumită diferenţă între nivelul ROBOR, care este un nivel de dobândă al pieţei interbancare şi dobânda de politică monetară. De exemplu, acum, principalul indice de referinţă care serveşte pentru preţuirea creditelor este undeva un pic sub 2%, este 1,99%, faţă de dobânda de politică monetară. Este şi o legătură cu lichiditatea care este încă abundentă pe piaţă şi nu ne aşteptăm ca abundenţa de lichiditate de pe piaţă să dispară fundamental în cursul anului 2018. Ne aşteptăm ca ROBOR să rămână sub nivelul de politică monetară şi ne aşteptăm ca ROBOR să rămână sub nivelul de 3% până la finalul anului”, a spus și Claudiu Cercel, director general adjunct al băncii.