DOCUMENT Guvernul a aprobat bugetul ANL pentru 2026. Câți bani sunt prevăzuți pentru construcția de locuințe

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) pentru anul 2026. Instituția estimează venituri totale de 405,6 milioane de lei și cheltuieli de peste 2,13 miliarde de lei, în condițiile în care executivul vrea continuarea programelor de construire a locuințelor pentru tineri, a locuințelor sociale și a locuințelor de serviciu.

Potrivit hotărârii aprobate de Guvern, ANL va continua în 2026 programele de construcție de locuințe destinate tinerilor, locuințe sociale pentru comunitățile vulnerabile și locuințe de serviciu pentru diferite categorii profesionale.

Instituția, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, se finanțează integral din venituri proprii și are ca obiectiv administrarea resurselor financiare pentru construirea, cumpărarea, reabilitarea și extinderea locuințelor, inclusiv a celor exploatate în regim de închiriere.

Conform documentului aprobat de Guvern, ANL estimează pentru 2026 venituri totale de 405,619 milioane lei. Banii provin din mai multe surse: venituri din plasamente financiare și dobânzi, activități și servicii prestate, chirii și comisioane, vânzarea locuințelor pentru tineri, recuperarea investițiilor din chirii, utilizarea excedentului din anii anteriori și fonduri de la bugetul de stat pentru programele de locuințe.

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ANL estimează încasări de peste 120 de milioane de lei din vânzarea locuințelor

O parte importantă a veniturilor va proveni din valorificarea locuințelor construite prin programele ANL. Instituția estimează venituri de 120,642 milioane lei din vânzarea locuințelor pentru tineri și din recuperarea investițiilor aferente chiriilor.

Potrivit documentului, ANL estimează:

vânzarea a 290 de unități locative achitate din surse proprii sau credite bancare, pentru care estimează încasări de 36,25 milioane lei;

vânzarea a 1.152 de locuințe prin plata în rate, de unde estimează încasări de 26,24 milioane lei;

încasări de aproximativ 34,15 milioane lei din contractele de vânzare în rate încheiate în perioada 2014-2025;

alte 24 milioane lei din recuperarea investițiilor prin chirii.

ANL mai estimează venituri de 8,3 milioane lei din plasamente financiare și dobânzi la credite. În prezent, instituția are în derulare 90 de credite acordate din surse proprii.

În plus, de la bugetul de stat sunt prevăzute 181,878 milioane lei pentru programele „Construirea de locuințe pentru tineri în regim de închiriere”, „Locuințe sociale pentru comunitatea de rromi” și „Construcția de locuințe de serviciu”.

Investiții de peste 2 miliarde de lei

Cheltuielile totale estimate pentru 2026 ajung la 2,136 miliarde lei credite de angajament și 405,6 milioane lei credite bugetare. Cea mai mare parte a sumelor merge către investiții în programele de locuințe.

Documentul prevede investiții de 2,099 miliarde lei credite de angajament și 372,9 milioane lei credite bugetare. Din această sumă:

1,808 miliarde lei credite de angajament și 181,878 milioane lei credite bugetare provin de la bugetul de stat;

291 milioane lei credite de angajament și 191 milioane lei credite bugetare provin din surse proprii.

Guvernul arată că fondurile sunt necesare pentru continuarea contractelor aflate deja în derulare, dar și pentru lansarea unor noi proiecte de locuințe de serviciu și pentru programele dezvoltate cu finanțare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

Cheltuieli de personal de 13,2 milioane lei

Pentru cheltuielile de personal, ANL a prevăzut 13,211 milioane lei în 2026. Instituția are aprobate 169 de posturi în organigramă, dintre care 103 sunt ocupate, 6 sunt temporar vacante, iar 66 sunt vacante.

În document se precizează că salariile de bază vor fi menținute la nivelul din decembrie 2025, iar sporul pentru condiții vătămătoare rămâne plafonat la 300 de lei brut pe lună. Angajații eligibili vor primi indemnizație de hrană și vouchere de vacanță de 800 de lei.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii sunt estimate la 4,797 milioane lei și includ costuri cu utilitățile, carburanții, telecomunicațiile, reparațiile și alte cheltuieli administrative.

În același timp, ANL are prevăzut un excedent de 585,226 milioane lei provenit din anii anteriori, inclusiv din vânzarea locuințelor pentru tineri și din venituri proprii realizate din dobânzi și rambursări de credite.

Hotărârea aprobată de Guvern stabilește resursele financiare necesare pentru funcționarea instituției și continuarea programelor de locuințe derulate de ANL pe parcursul anului 2026.

Editor : A.D.