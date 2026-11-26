Din 30 noiembrie, cei care depun sau au deja un dosar de cetățenie vor putea verifica online stadiul cererii, vor primi electronic documentele Autorității Naționale pentru Cetățenie și vor putea trimite petiții printr-un Spațiu Privat Virtual dedicat. Guvernul a aprobat joi regulile de funcționare a sistemului. Platforma nu va elimina însă complet drumurile la instituții: actele originale vor trebui prezentate în continuare la ghișeu, unde vor fi preluate și datele biometrice.

Dosarul electronic va fi folosit pentru cererile de acordare, redobândire sau renunțare la cetățenia română și va fi administrat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie. Platforma va putea fi accesată printr-o interfață web și printr-o aplicație pentru telefon.

Crearea, activarea și validarea contului, accesul la dosar și folosirea Spațiului Privat Virtual vor fi gratuite. Modulul SPV face parte din sistemul RODUC, dezvoltat de Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

Ce vor putea face solicitanții online

După activarea contului, solicitantul va putea vedea stadiul dosarului și termenele stabilite de Comisia pentru cetățenie. În același cont va primi și va putea descărca înștiințările, solicitările de completare a documentelor, citațiile și ordinul emis de președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Prin platformă vor putea fi depuse petiții, cereri, documentele solicitate în cursul procedurii și actele referitoare la cardul de cetățenie. Petițiile și documentele transmise online vor primi automat număr și dată de înregistrare, iar utilizatorul va putea urmări stadiul lor și răspunsul primit.

SPV-ul va permite și completarea solicitării, încărcarea documentelor necesare și programarea pentru depunerea cererii. Dacă documentele sunt validate preliminar, solicitantul va putea alege locul și intervalul orar disponibile.

Programarea va trebui confirmată prin accesarea linkului primit pe e-mail în cel mult 48 de ore. Dacă nu este confirmată în acest interval, rezervarea va fi anulată automat. Reprogramarea va putea fi făcută cu cel puțin zece zile înaintea datei stabilite.

Contul va fi creat cu adresa de e-mail, o parolă și datele de identificare ale solicitantului. Autentificarea va avea două etape: pe lângă adresă și parolă, utilizatorul va introduce un cod generat de o aplicație instalată pe telefon. Dacă nu are un dispozitiv compatibil, codul va putea fi primit prin e-mail sau SMS.

Fiecare solicitant va putea avea un singur cont. Dosarul unui copil minor care nu a dobândit cetățenia împreună cu părintele va fi gestionat prin contul părintelui care depune cererea. După împlinirea vârstei de 18 ani, copilul devenit major își va putea crea propriul cont, asociat dosarului respectiv.

Când trebuie mers în continuare la ghișeu

Completarea formularului și încărcarea documentelor în SPV nu vor echivala cu depunerea oficială a cererii. Aceasta va fi considerată depusă numai după înregistrarea la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, la un birou teritorial sau la o misiune diplomatică ori un oficiu consular.

La data programată, solicitantul va trebui să se prezinte cu documentele originale încărcate anterior în platformă. Funcționarul le va confrunta cu versiunile electronice, va valida identitatea titularului și va realiza operațiunile necesare pentru prelevarea datelor biometrice. Dacă în cerere sunt incluși copii minori, aceștia vor trebui să fie prezenți.

Persoanele care depun cererile la misiunile diplomatice sau la consulatele României vor trebui să își creeze contul și să solicite accesul la dosarul electronic în cel mult 90 de zile de la depunerea cererii.

De fiecare dată când dosarul este actualizat, utilizatorul va primi un mesaj pe e-mail și, dacă are aplicația instalată, o notificare pe telefon. Lipsa notificării nu va modifica însă data la care documentul este considerat comunicat.

Conform Legii cetățeniei, actele sunt considerate comunicate în momentul accesării de către destinatar. Dacă documentul nu este deschis, comunicarea se consideră făcută după 30 de zile de la încărcarea sa în dosar. Pentru solicitantul care nu și-a creat cont, termenul este de 30 de zile de la înregistrarea actului în evidențele Autorității Naționale pentru Cetățenie. După operaționalizarea dosarului electronic, corespondența instituției va fi transmisă exclusiv prin acest sistem.

Dacă platforma nu funcționează, termenele vor începe să curgă din momentul în care documentele redevin accesibile. Perioadele de mentenanță planificată vor fi anunțate cu cel puțin 48 de ore înainte.

Autoritatea Națională pentru Cetățenie va publica și un ghid cu pașii pentru crearea și activarea contului, încărcarea documentelor, programare, depunerea petițiilor și accesul la dosar. Ghidul trebuie aprobat în termen de trei zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

Datele transmise prin sistem vor fi criptate, iar informațiile biometrice vor fi stocate separat de celelalte date. Platforma va comunica în timp real cu sistemul informatic al Ministerului Afacerilor Externe. Dezvoltarea acesteia este finanțată prin PNRR, iar costurile de funcționare vor fi acoperite din bugetul Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Editor : A.D.