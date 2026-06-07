Live TV

Două dintre băncile amendate de Consiliul Concurenței anunță că vor contesta în instanță sancțiunile

Data publicării:
decizie instanță
Foto: Guliver/Getty Images

BRD a reacţionat la amenda de 412,47 milioane lei aplicată de Consiliul Concurenţei în cadrul investigaţiei privind mecanismul de stabilire a ROBOR, exprimându-şi dezacordul ferm şi anunţând că va contesta decizia prin toate căile legale disponibile. Și Șeful Băncii Transilvania a anunțat că va contesta în instanța acțiunea Consiliului, în contextul în care banca a fost amendată cu 875,74 milioane lei.

„BRD a luat cunoştinţă de anunţul public al Consiliului Concurenţei privind decizia în cadrul investigaţiei referitoare la mecanismul de stabilire a ratei ROBOR în raport cu cele 10 bănci comerciale participante şi îşi exprimă dezacordul ferm faţă de concluziile acesteia. După comunicarea deciziei şi analiza considerentelor pe care se întemeiază, banca va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenţei”, a transmis banca, scrie News.ro.

BRD susţine că a respectat în totalitate cadrul legal şi regulile aplicabile.

„BRD a respectat întocmai regulile şi procedurile care guvernează rata ROBOR, acţionând în litera şi spiritul reglementărilor în vigoare. Surprinzător, ne aflăm în situaţia în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancţiune. Suntem încrezători că, în urma parcurgerii tuturor etapelor legale, instanţele competente vor clarifica pe deplin această situaţie, vor restabili o interpretare corectă a cadrului aplicabil şi vor exclude ipoteza oricărei încălcări a reglementărilor de concurenţă”, arată instituţia.

Banca avertizează şi asupra impactului de imagine al deciziei.

„Impactul reputaţional generat de această decizie afectează percepţia asupra întregului sistem bancar din România, într-un moment în care stabilitatea şi capacitatea lui de a finanţa economia sunt esenţiale”, a mai spus sursa citată.

O reacție a venit și de la Omer Tetik, președintele Băncii Transilvania.

„Vom lupta să ne dovedim nevinovăția și să arătăm că BT a acționat corect și legal. Decizia Consiliului Concurenței încurajează populismul și subminează șansele unei relansări economice, într-o perioadă complicată pentru țară și economie, perioadă în care sistemul bancar este pilonul principal al stabilității economice. Vom contesta decizia, adresându-ne instanțelor și autorităților competente, din țară și din străinătate. Ne vom apăra reputația și vom demonta acuzațiile”, a declarat Omer Tetik, potrivit comunicatului de presă.

Consiliul Concurenţei a sancţionat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane euro) pentru presupusa coordonare a comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Băncile pot ataca decizia în instanţă în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării şi trebuie să prezinte în 60 de zile planuri de măsuri pentru eliminarea practicilor considerate anticoncurenţiale.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliul Concurenței, a explicat la Digi24 că este firesc ca firmele sancționate să conteste deciziile în instanță, acest lucru fiind un drept procedural obișnuit. În același timp, el a subliniat că deciziile autorității sunt executorii, ceea ce înseamnă că amenzile trebuie achitate chiar dacă sunt atacate în instanță, urmând ca legalitatea lor să fie clarificată ulterior de judecători.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Iran Officials, Tehran, Iran - 04 Jun 2026
1
Consilierul militar al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei îi cere lui Trump 24 de...
Colaj foto: Nicușor Dan și George Simion
2
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru...
eugen tomac
3
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul...
Ilie Bolojan.
4
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă PNL va propune un premier dacă guvernul propus de...
President Putin On State Visit To Kazakhstan
5
Condițiile impuse de Rusia pentru un acord de pace cu Ucraina. Serghei Lavrov: „Sunt...
Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren! Meciul Danemarca - Ucraina a fost oprit definitiv
Digi Sport
Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren! Meciul Danemarca - Ucraina a fost oprit definitiv
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan chiritoiu
Chirițoiu, despre băncile amendate pentru manipularea ROBOR: Au făcut prea mult schimb de informații
Bogdan Marius Chiritoiu, Preşedinte al Consiliului Concurenţei
Zece mari bănci au fost amendate cu 710 milioane de euro, pentru manipularea ROBOR, anunță Consiliul Concurenței
euro bani
Consiliul Concurenței vrea să aplice amenzi de 800 de milioane de euro băncilor acuzate că au manipulat ROBOR în 2022
automate taxiuri aeroport
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
pompa carburanti
Bogdan Chirițoiu: „Carburanții din România sunt cu 16% mai ieftini decât media europeană, deși benzina a trecut de 9 lei”
Recomandările redacţiei
Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tanczos, susține o conferință de presă la sediul ministerului din București, joi 30 iunie 2022.
Tanczos Barna: Cele mai instabile sunt guvernele care nu au...
Atacuri israeliene în Liban
Iranul ameninţă că va lovi bazele americane din regiune, după atacul...
tanczos barna face declaratii
Tanczos Barna, despre legumele din Turcia vândute ca produse...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
Republica Moldova vrea să producă drone interceptoare. Maia Sandu...
Ultimele știri
Christian Eriksen s-a prăbușit în timpul meciului Danemarca – Ucraina. El era să moară, pe teren, în 2021
AIEA face precizări după ce a verificat locul în care o dronă rusească a lovit un depozit nuclear la Cernobîl
Primăria Capitalei va cumpăra 100 de troleibuze și zeci de tramvaie noi cu fonduri europene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce ascundea Marilyn Monroe în spatele imaginii de blondă naivă: "Era blândă și sensibilă, dar în același timp...
Cancan
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Fanatik.ro
Panică în Danemarca – Ucraina! Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon la aproape 5 ani de la...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Wanda Nara, șocată de hotărârea luată de o judecătoare în procesul cu Mauro Icardi. Prezentatoarea nu se...
Adevărul
Kitty Green, regizoarea asociată mișcării #MeToo: „E despre o problemă mai mare din industrie: femeile nu...
Playtech
Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până...
Digi FM
O fată de 18 ani ar fi fost drogată și violată la balul de absolvire, în Cluj. Polițiștii au fost sesizați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Christian Eriksen, salvat de la moarte! Medicul echipei naționale a spus ce s-a întâmplat pe teren
Pro FM
Carmen Electra, despre ultimele conversații cu Prince: „Era un clarvăzător”. Cum i-a schimbat viața cel care...
Film Now
Sharon Stone, mărturii despre drama ascunsă și abuzurile din familie: "Mă arunca pe scări și mă bătea cu...
Adevarul
Rusaliile Negre. Amintiri din vara în care 45.000 de oameni au fost condamnați la exil în Bărăgan: „N-am avut...
Newsweek
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
Digi FM
Cât oferă nașii la nuntă în 2026. Val de reacții după ce un român a dezvăluit câți bani vrea să pună în plic...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mierea ar putea ajuta la slăbit și la combaterea bolilor. Greșeala pe care o fac milioane de oameni când o...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
John Travolta, confesiune rară despre durerea care l-a urmărit ani la rând: „Privesc întunericul, dar nu...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...