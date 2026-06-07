Două dintre băncile amendate de Consiliul Concurenței anunță că vor contesta în instanță sancțiunile

BRD a reacţionat la amenda de 412,47 milioane lei aplicată de Consiliul Concurenţei în cadrul investigaţiei privind mecanismul de stabilire a ROBOR, exprimându-şi dezacordul ferm şi anunţând că va contesta decizia prin toate căile legale disponibile. Și Șeful Băncii Transilvania a anunțat că va contesta în instanța acțiunea Consiliului, în contextul în care banca a fost amendată cu 875,74 milioane lei.

„BRD a luat cunoştinţă de anunţul public al Consiliului Concurenţei privind decizia în cadrul investigaţiei referitoare la mecanismul de stabilire a ratei ROBOR în raport cu cele 10 bănci comerciale participante şi îşi exprimă dezacordul ferm faţă de concluziile acesteia. După comunicarea deciziei şi analiza considerentelor pe care se întemeiază, banca va utiliza toate căile legale disponibile pentru a contesta decizia Consiliului Concurenţei”, a transmis banca, scrie News.ro.

BRD susţine că a respectat în totalitate cadrul legal şi regulile aplicabile.

„BRD a respectat întocmai regulile şi procedurile care guvernează rata ROBOR, acţionând în litera şi spiritul reglementărilor în vigoare. Surprinzător, ne aflăm în situaţia în care respectarea riguroasă a cadrului de reglementare a condus, în mod paradoxal, la o sancţiune. Suntem încrezători că, în urma parcurgerii tuturor etapelor legale, instanţele competente vor clarifica pe deplin această situaţie, vor restabili o interpretare corectă a cadrului aplicabil şi vor exclude ipoteza oricărei încălcări a reglementărilor de concurenţă”, arată instituţia.

Banca avertizează şi asupra impactului de imagine al deciziei.

„Impactul reputaţional generat de această decizie afectează percepţia asupra întregului sistem bancar din România, într-un moment în care stabilitatea şi capacitatea lui de a finanţa economia sunt esenţiale”, a mai spus sursa citată.

O reacție a venit și de la Omer Tetik, președintele Băncii Transilvania.

„Vom lupta să ne dovedim nevinovăția și să arătăm că BT a acționat corect și legal. Decizia Consiliului Concurenței încurajează populismul și subminează șansele unei relansări economice, într-o perioadă complicată pentru țară și economie, perioadă în care sistemul bancar este pilonul principal al stabilității economice. Vom contesta decizia, adresându-ne instanțelor și autorităților competente, din țară și din străinătate. Ne vom apăra reputația și vom demonta acuzațiile”, a declarat Omer Tetik, potrivit comunicatului de presă.

Consiliul Concurenţei a sancţionat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde lei (aproximativ 710 milioane euro) pentru presupusa coordonare a comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR. Băncile pot ataca decizia în instanţă în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării şi trebuie să prezinte în 60 de zile planuri de măsuri pentru eliminarea practicilor considerate anticoncurenţiale.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliul Concurenței, a explicat la Digi24 că este firesc ca firmele sancționate să conteste deciziile în instanță, acest lucru fiind un drept procedural obișnuit. În același timp, el a subliniat că deciziile autorității sunt executorii, ceea ce înseamnă că amenzile trebuie achitate chiar dacă sunt atacate în instanță, urmând ca legalitatea lor să fie clarificată ulterior de judecători.

Editor : Ana Petrescu