Dragnea, reacție după avertismentul lui Isărescu: „BNR are nişte comentatori foarte buni şi isteţi”

Liviu Dragnea ironizează din nou conducerea BNR după ce Mugur Isărescu a lansat un avertisment privind creşterea semnificativă a ratei inflaţiei şi a preţurilor în 2019. Aflat la Topoloveni, liderul PSD spune, ironic, că „BNR are nişte comentatori foarte buni şi isteţi” şi că nu comentează previziuni.

„Nu comentez că eu nu sunt comentatorul BNR, ştiu că BNR are nişte comentatori foarte buni şi foarte isteţi. În general nu vreau să comentez previziunile niciunei instituţii. S-a dovedit până acum din fericire pentru români că ceea ce am prognozat noi în programul de Guvernare s-a dovedit în realitate. Ceea ce spuneau ei, Uniunea Europeană sau Comisia Europeană, spunea că o să avem o creştere economică de 3,3%. Uite că avuserăm 5,1%. Alte agenţii de rating 3,8%, 3,5%, 3,9% şi asta an de an. Consiliul fiscal a spus 4%. În fiecare an ni se spunea „o să fie foarte rău”. Realitatea programului nostru de guvernare arată că românii o duc mai bine şi creşterea economică e mai mare, deci nu vreau să comentez previziunile nimănui”, a spus Dragnea, întrebat ce părere are de previziunile BNR conform cărora rata inflaţiei va ajunge la 4,2% în 2019.

„Noi nu putem micşora preţurile, nu există măsura administrativă să micşorezi preţurile. Putem să temporizăm ROBOR, care nu mai e ROBOR este un alt indice şi va genera dobânzi mai mici la credite, pe de altă parte preţurile la energie şi gaze să fie plafonate”, a mai spus Liviu Dragnea.