Exclusiv Dragoș Pîslaru acuză fosta guvernare că a blocat PNRR: „Era pe cale să colapseze”. Când vine răspunsul pentru tranșa 4

Data actualizării: Data publicării:
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Răspunsul CE pentru cererea de plată 4 Prioritatea: atragerea integrală a granturilor

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți la Digi24 că România nu a putut depune la timp cererea de plată numărul 4 din PNRR deoarece programul era blocat în urma suspendării cererii de plată 3, în mandatul anterior. El afirmă că actualul Executiv a preluat situația „cu suspendarea de rigoare” și că întârzierile nu aparțin actualei guvernări.

„România, conform graficelor inițiale, trebuia să fie la cererea de plată șapte sau chiar opt în acest moment. Și pentru că a fost un management foarte prost al PNRR-ului anterior, când guvernul actual a venit și a preluat responsabilitatea, încă aveam cererea de plată trei, cu suspendarea de rigoare”, a declarat ministrul.

Dragoș Pîslaru a explicat că, în perioada suspendării, România nu putea transmite o nouă solicitare de fonduri către Comisia Europeană. Ministrul susține că cererea de plată 4 a fost depusă în decembrie, imediat ce cadrul procedural a permis acest lucru, după renegocierea planului.

„Deci, tranșele în PNRR nu sunt niște tranșe legate în mod direct de rambursarea banilor, ci ele vin din când în când, la anumite intervale, când aduni frumos un mănunchi de reforme și investiții pe care le-ai făcut conform angajamentelor inițiale și le transmitem către Comisia Europeană. Asta este ce-am făcut în decembrie cu cererea de plată patru, atenție, pe care nu o puteam depune mai devreme, pentru că nu puteai depune decât după revizuirea și renegocierea PNRR-ul pe care l-am renegociat pentru că era pe cale să colapseze. Da, deci, practic cel mai devreme moment în care puteam depune cererea de plată”, a declarat ministrul.

El a adăugat că este „nelalocul lui” ca persoane care au avut responsabilitate directă în gestionarea PNRR să critice acum întârzierile.

Citește și Schimb de replici Pîslaru - Câciu pe banii PNRR: „Fie ești habarnist, fie oportunist” / „Vreau să îți miști fizicul la Bruxelles” 

Răspunsul CE pentru cererea de plată 4

În ceea ce privește evaluarea Comisiei Europene, ministrul a declarat că răspunsul este așteptat în luna martie, fiind amânat din cauza perioadei săbătorilor de iarnă.

„Pentru cererea de plată patru, în martie va veni răspunsul. Din cauza faptului că a fost peste sărbătorile de iarnă, Comisia Europeană a cerut ca termenul uzual de două luni, care este de obicei un termen în care ei răspund, să fie prelungit cu toată perioada sărbătorilor, lucru pe care l-am acceptat, pentru că înțeleg că este o parte din procedură”, a declarat Pîslaru. El a respins ideea unui blocaj financiar.

„Nu există niciun risc de blocaj financiar pe PNRR”, a spus acesta și a explicat că fondurile nu funcționează ca o „pușculiță” din care se plătește strict în limita banilor deja primiți de la Bruxelles.

„Nu există o chestiune că banii se se se strâng într-o pușculiță și numai din pușculița aia se fac plăți în PNRR. Realitatea este acuma că datorită colaborării excelente cu domnul ministru Alexandru Nazare și cu Ministerul de Finanțe, plățile acuma pe aceste cereri de transfer se fac mai repede decât oricând. Deci înainte erau blocaje de până la șase, șapte luni, acuma scopul nostru să le reducem la 30 de zile maximum. Deci asta este ce am vorbit cu prim-ministrul și am luat o serie de măsuri chiar în ultima vreme care să ne permită să facem plățile acestea mult mai rapid”, a subliniat ministrul Fondurilor Europene.

Ministrul a confirmat că România ar putea pierde 231 de milioane de euro din componenta de grant, în urma suspendării parțiale a cererii de plată 3, legată de pensiile speciale și a precizat că scrisoarea oficială de la Comisia Europeană nu a fost încă transmisă. „Comisia, cumva, în acest moment este în evaluarea finală care poate dura și 2 săptămâni”, a spus el.

Prioritatea: atragerea integrală a granturilor

Pîslaru a spus că prioritatea ministerului este absorbția completă a fondurilor nerambursabile: „Noi am primit bani pe nerambursabil 6 miliarde, 6.300.000.000, ceva de genul acesta. Și mai avem încă 7 miliarde pe care trebuie să le primim pe bani nerambursabili și asta este o sumă care este pentru mine prioritar. Evident, scopul pe care îl avem acum este să închidem toate proiectele de pe PNRR și aduc aminte că tranșa aceasta patru este numai pe nerambursabil 2,62 de miliarde, plus ce sperăm noi să recuperăm din tranșa trei”.

Ministrul a adăugat că proiectele avansează, sunt plăți în derulare și, foarte important, urmează inaugurarea unor spitale finanțate prin PNRR.

„Cred că veștile bune în acest moment sunt că, și asta este monitorizarea pe care tocmai suntem pe cale să o încheiem, analiza de risc. Deci lucrurile merg în direcția bună, ritmul este încă unul care trebuie accelerat însă ca să ne încadrăm pe 31 august. Dar veștile bune sunt tocmai ceea ce spunea distinsul domn, care a inițiat tot acest subiect, că sunt plăți care sunt în derulare, se fac și proiectele avansează. Asta trebuie să știe românii, că de exemplu, vom inaugura încă patru spitale înainte de luna iunie, ceea ce este foarte important.”

Întrebat despre discuțiile politice din coaliție, Pîslaru a confirmat că este analizat un pachet care include reforma administrației, măsuri de relansare și bugetul.

„Ce vă pot confirma este că discutăm de un pachet, un pachet care are reforma administrației, pachetul de relansare și măsurile de relansare și și bugetul. Acest pachet a fost discutat de la început ca fiind un pachet unitar și, evident, Ministerul de Finanțe, toți ceilalți actori sunt pregătiți să încheiem lucrurile acestea ca pachet cât mai repede cu putință. Acuma, evident, detaliile le vor anunța liderii coaliției după ce vor avea ședință”, a mai declarat ministrul Dragoș Pîslaru.

