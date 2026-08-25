Dragoș Pîslaru avertizează asupra creșterii taxelor pentru mediul privat: „Ar descuraja creșterea economică”

Creşterea taxelor în mediul privat ar reprezenta o „greşeală fundamentală”, deoarece ar descuraja obiectivul de revenire a României pe creştere economică, a declarat marţi ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru.

„Ideea de a creşte taxele în mediul privat este o greşeală fundamentală pentru că ar descuraja exact obiectivul fundamental pe care îl avem în această perioadă, şi anume repunerea României pe creştere economică. Ideea de a încerca orice fel de lucru ca să îi dai în cap sectorului privat pe ideea de a aduce nişte bani pe care nu îi avem la momentul de faţă în economie este o greşeală”, a declarat Dragoş Pîslaru, potrivit Agerpres.

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Ministrul interimar al Muncii a făcut referire, în acest context, şi la o poziţie exprimată de un reprezentant al Băncii Naţionale a României şi la obiectivul Ministerului Finanţelor privind relansarea economiei.

„Am avut de altfel şi din partea Băncii Naţionale un reprezentant de seamă, domnul Eugen Rădulescu, care a atras atenţia asupra acestor riscuri. Ministerul de Finanţe are obiectivul de a pune România pe creştere sănătoasă şi, evident, prin tot ce înseamnă proiecte europene şi bani europeni, facem acelaşi lucru”, a afirmat Dragoş Pîslaru.

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Editor : Ana Petrescu