Live TV

Dragoș Pîslaru avertizează asupra creșterii taxelor pentru mediul privat: „Ar descuraja creșterea economică”

Data publicării:
Dragoș Pîslaru.
Dragoș Pîslaru. Foto: gov.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Creşterea taxelor în mediul privat ar reprezenta o „greşeală fundamentală”, deoarece ar descuraja obiectivul de revenire a României pe creştere economică, a declarat marţi ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Dragoş Pîslaru.

„Ideea de a creşte taxele în mediul privat este o greşeală fundamentală pentru că ar descuraja exact obiectivul fundamental pe care îl avem în această perioadă, şi anume repunerea României pe creştere economică. Ideea de a încerca orice fel de lucru ca să îi dai în cap sectorului privat pe ideea de a aduce nişte bani pe care nu îi avem la momentul de faţă în economie este o greşeală”, a declarat Dragoş Pîslaru, potrivit Agerpres.

Citește și: Prelungirea contribuției CASS la pensiile de peste 3.000 de lei. Pîslaru: Este un comentariu al unui specialist din Comisia Europeană

Ministrul interimar al Muncii a făcut referire, în acest context, şi la o poziţie exprimată de un reprezentant al Băncii Naţionale a României şi la obiectivul Ministerului Finanţelor privind relansarea economiei.

„Am avut de altfel şi din partea Băncii Naţionale un reprezentant de seamă, domnul Eugen Rădulescu, care a atras atenţia asupra acestor riscuri. Ministerul de Finanţe are obiectivul de a pune România pe creştere sănătoasă şi, evident, prin tot ce înseamnă proiecte europene şi bani europeni, facem acelaşi lucru”, a afirmat Dragoş Pîslaru.

Citește și: Dragoș Pîslaru: Dacă nu va exista un acord politic azi, nu va mai fi timp pentru promulgarea Legii Salarizării

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Prima țară care a anunțat că se retrage de la Eurovision 2027: Concursul a devenit „o...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
5
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
Și-a jurat că nu va avea niciodată un astfel de iubit, dar viața i-a jucat o festă: ”Știm că nu va fi așa pentru totdeauna”
Digi Sport
Și-a jurat că nu va avea niciodată un astfel de iubit, dar viața i-a jucat o festă: ”Știm că nu va fi așa pentru totdeauna”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie cu multe bancnote de lei in mana
Dragoș Pîslaru: Dacă nu va exista un acord politic azi, nu va mai fi timp pentru promulgarea Legii Salarizării
dragos pislaru face declaratii
Pîslaru explică printr-un banc cum acționează PSD față de Guvern: „Împingi o bătrânică și o întrebi de ce se grăbește”
PNRR
Dragoș Pîslaru: Garantat trecem peste 90% absorbţie de granturi din PNRR. Dacă aveam legea salarizării, ajungeam la 97%
PNL bolojan lideri interimari
Bolojan, întâlnire cu liderii PNL din sectoarele Capitalei: „Partidul trebuie să fie prezent în comunitate permanent”
Conferință organizată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, cu privire la noua lege a salarizării, București, 25 mai 2026.
Pîslaru răspunde sindicatelor după ce au cerut retragerea legii salarizării: Ar avea de pierdut. Să așteptăm alt Guvern e o greșeală
Recomandările redacţiei
primar primari alesi locali
Risc de blocaj în primării din toată țara. Mii de consilieri ar putea...
PARLAMENT - COMISIA DE APARARE - AUDIERE - STS - CRIMA DIN CARAC
Ședință secretă a Comisiei de Apărare în Parlament, după creșterea...
600340870_835164326098377_1653381784432708574_n
România ratează ținta din PNRR pentru autostrăzi. Ionuț Ciurea: „A7...
dominic fritz
USR a depus o nouă Lege a Integrității, fără amendamentul anti-Fritz...
Ultimele știri
Precizările BNR, după declarațiile controversate ale consilierului guvernatorului Mugur Isărescu
Un politician german vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei. Câte persoane și-au exprimat interesul
Doar unul din trei români are competențe digitale de bază. România, pe ultimul loc în UE (Infografic)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă plină de noroc pe 26 august 2026. Universul le deschide noi oportunități
Cancan
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Fanatik.ro
E Nuno Campos antrenorul cu care Dinamo se poate bate la titlu? Răspuns plin de diplomație al lui Andrei...
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Florin Tănase, out din primul 11 al FCSB după ce Gigi Becali i-a zis să se lase? Verdictul lui Meme. Exclusiv
Adevărul
Român urmărit și arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. A încercat să lovească...
Playtech
Ai moștenit bani și îi depui în cont. Ce documente trebuie să păstrezi dacă ANAF verifică proveniența sumei
Digi FM
David Popovici nu a vrut să știe câți bani câștigă. Ce i-a spus mama lui la 19 ani: „Erau mult mai mulți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan, mesaj puternic în social media
Pro FM
Cine este noul iubit al Paulei Seling. Iubește din nou, la 4 ani de la divorțul de Radu Bucura: "Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mama lui Hayden Panettiere dezvăluie ce s-a întâmplat între ele înainte de moartea actriței: „Mi-am pierdut...
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Newsweek
Pensie mai mare cu o simplă adeverință? Mulți români află prea târziu că o pot depune oricând pentru sporuri
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Toată lumea vorbește despre noua stea de la Hollywood. Are zâmbetul Juliei Roberts și este comparată cu cele...
UTV
Laurette a intrat din nou în sala de operație, după ce starea ei s-a agravat. „Trebuie să mă vindec”