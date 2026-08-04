Dragoș Pîslaru avertizează că amendamentele la legea decarbonizării pot bloca PNRR: „Riscăm pierderea a miliarde de euro”

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avertizat marți, înainte de votul final din Senat, că amendamentele aduse legislației privind decarbonizarea sectorului energetic ar putea bloca depunerea următoarelor cereri de plată din PNRR și ar putea pune în pericol fonduri europene de miliarde de euro.

Într-o postare publicată pe Facebook, Pîslaru susține că modificările aduse Ordonanței de urgență nr. 108/2022 pot determina Comisia Europeană să constate că România a revenit asupra unei reforme deja îndeplinite și pentru care a primit bani europeni.

„Atenție: Decizie extrem de periculoasă astăzi în Senat. Riscăm blocarea totală a PNRR și pierderea de miliarde de euro din fonduri europene. Amendamentele susținute și votate astăzi în Senat la legislația decarbonizării au consecințe dramatice pentru România dacă ajung să treacă de votul final din Parlament și să devină lege. Vreau să explic foarte clar și transparent tuturor ce este în joc, dincolo de discursul politic de conjunctură. Nu este vorba doar de faptul că pe Jalonul 119a din Cererea de Plată nr. 6 am risca penalități financiare. Pentru acel jalon, Guvernul era deja în discuții avansate cu Comisia Europeană pentru a explica, în baza unui studiu pregătit de Transelectrica și prezentat ACER, că există riscuri majore dacă închidem capacități adiționale de producție a energiei. Aceasta era o poziție asumată de Guvern și negociată direct cu Bruxelles-ul pentru a diminua efectele unor eventuale penalități”, a scris Dragoș Pîslaru.

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Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene spune că riscul cel mai mare este legat de Jalonul 114, care include legislația privind decarbonizarea și care a fost deja considerat îndeplinit de Comisia Europeană în cadrul Cererii de plată nr. 2.

„Marea problemă este alta: prin aceste amendamente create în Parlament, generăm ceea ce Regulamentul European numește REVERSIBILITATE pe Jalonul 114. De ce este reversibilitatea pe Jalonul 114 un dezastru financiar și structural pentru România? Jalonul 114 include legislația privind decarbonizarea și a fost deja considerat îndeplinit de Comisie pe Cererea de Plată nr. 2, pe baza căreia România a primit deja miliarde de euro pentru investiții. Modificarea retroactivă a regulilor încalcă principiul ireversibilității reformelor din Regulamentul (UE) 2021/241. Constatarea reversibilității de către Comisia Europeană atrage penalități financiare exponențial mai mari decât cele de pe Jalonul 119a. BLOCARE TOTALĂ: Reversibilitatea oprește definitiv depunerea de noi cereri de plată! Nu vom mai putea depune nici măcar Cererea de Plată nr. 5 – pentru care aveam deja totul îndeplinit și pe care o puteam depune imediat după publicarea noului CID. De asemenea, se blochează automat și Cererea finală de plată, nr. 6”, a mai scris acesta.

Pîslaru a avertizat că efectele nu s-ar limita la fondurile europene, ci ar putea afecta evaluările agențiilor de rating, credibilitatea României și finanțarea unor investiții publice.

„Consecințele vor fi devastatoare: evaluări negative din partea agențiilor de rating, pierderea credibilității de țară și, cel mai grav, blocarea fondurilor pentru spitale, școli și infrastructură. Este o diferență uriașă între a negocia tehnic cu Comisia menținerea temporară a unor capacități energetice și a adopta legi retroactive care anulează reforme deja plătite. Fac un apel ferm la rațiune și responsabilitate către PSD și membrii Parlamentului în general: astfel de amendamente nu trebuie să devină lege!”, a concluzionat ministrul.

Editor : A.D.