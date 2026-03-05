Live TV

Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral. Împreună cu cererea 3 probabil vom depăşi 3 miliarde euro

Ministrul fondurilor europene.
Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pîslaru. Foto gov.ro
Pîslaru: În urma renegocierii, unul din obiective a fost tocmai diminuarea jaloanelor şi ţintelor din PNRR 

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că cererea de plată 4 din PNRR este în valoare de 2,62 miliarde şi consideră că România o va primi integral, diferenţa de sumă fiind legată de cererea de plată 3. Pîslaru a mai afirmat că probabil că cele două se vor cupla şi România va primi o plată unică, din partea Comisiei Europene, astfel că va depăşi 3 miliarde de euro. 

„Astăzi este o zi bună pentru România, este o zi în care coaliţia arată că poate livra reformele necesare. Discutăm de două decizii importante, una este legată de Romsilva şi această Hotărâre de Guvern închide jalonul 24 şi cealaltă este legată de decarbonizare şi închide jalonul 119. Este important de înţeles că, cu aceste două reforme pe care guvernul iată le împinge mai departe şi cu adoptarea bugetului pe care o avem acum în lucru, închidem ultimile necesităţi de clarificare pe cererea de plată 4 şi ţinta noastră este ca la sfârşitul lunii martie să avem totul clarificat pentru aprobarea preliminară a Comisiei Europene, atât pentru cererea de plată 4 cât şi pentru cererea de plată 3. 

Estimarea, evident, este de a avea peste 3 miliarde de euro care să fie aprobate pentru România şi este important să înţelegem că e un pas semnificativ în implementarea PNRR”, a declarat ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, după şedinţa de Guvern, potrivit News.ro. 

Ministrul a anunţat că în cursul zilei de vineri va avea loc o întâlnire cu ministerele, sub coordonarea prim-ministrului pentru a monitoriza implementarea PNRR. 

„Mecanismul de analiză de risc este deja elaborat. Am avut acea întâlnire de comitet interministerial. În perioada următoare voi prezenta şi public detaliile cu privire la implementare şi cu privire la măsurile remediale”, a afirmat el. 

Pîslaru a mai spus că „cererea de plată 4 este în valoare de 2,62 miliarde şi consider că o vom primi integral, în timp ce diferenţa de sumă este legată de cererea de plată 3”.   

„Probabil că cele două se vor cupla şi vom avea o plată unică din partea Comisiei, astfel încât am menţionat că vom depăşi suma de 3 miliarde de euro”, a explicat el.  

Potrivit ministrului Investiţiilor, cererea de plată 3 cuplează mai multe jaloane. 

„În acest moment nu o să intru în detaliu cum se va forma suma pe care o vom încasa. Ce vă pot spune doar este că, aşa cum a spus şi prim-ministrul după întâlnirea de succes de săptămâna trecută, ce avem de la Comisia Europeană este o confirmare că se va uita constructiv pe argumentele pe care noi le-am pus pe masă. Evident că în acest moment aşteptăm să vedem analiza Comisiei”, a subliniat ministrul. 

Dragoş Pîslaru a mai spus că în acest moment Comisia Europeană a acceptat dovezile pe care le-au urcat în sistem.  

„Decizia cu privire la care va fi cuantumul acestei plăţi şi care va fi cuantumul întregii cereri de plată 3 este ceva ce urmează să aflăm după ce terminăm analiza şi evident că pe cererea de plată 3 avem şi noi câteva observaţii pe care le mai transmitem Comisiei în urma discuţiei de luni. (..) Vom avea cel mai probabil o posibilă estimare spre sfârşitul acestei luni şi poate o confirmare chiar mai rapidă cu privire la cererea de plată 3”, a mai spus ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. 

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat joi că, în urma renegocierii, unul din obiective a fost tocmai diminuarea jaloanelor şi ţintelor din PNRR, astfel că în acest moment suntem la circa 200 şi un pic de jaloane, nu mai suntem la 500. 

„În urma renegocierii, unul din obiective a fost tocmai diminuarea jaloanelor şi ţintelor, deci în acest moment suntem la circa 200 şi un pic de jaloane (..) nu mai suntem la 500, deci practic am redus semnificativ numărul de jaloane şi de ţinte. Celălalt aspect, am terminat analiza de risc, am avut o primă tură de discuţii în cadrul formal în Comitetul Interministerial cu ministerele, am cerut o serie de clarificări de la ministere, parţial le-am primit, parţial urmează să ne vină aceste informaţii şi voi ieşi într-o prezentare publică cu privire la stadiul şi măsurile pe care le luăm, pentru a clarifica cum stăm pe zona de PNRR. În acest moment este foarte important de spus că nu discutăm de estimarea ce pierdem în PNRR, ci mai degrabă măsurile prin care să ne asigurăm că încasăm banii de pe PNRR”, a declarat ministrul Investiţiilor Dragoş Pîslaru după şedinţa de Guvern.  

Întrebat cât ar putea să absoarbă România din cele aproximativ 11 miliarde de euro, ministrul a răspuns: „Din analiza noastră, cu excepţia a 4 măsuri punctuale care sunt undeva sub 5% din valoarea PNRR, unde discutăm de, ca să vă dau un exemplu concret, o măsură prin care trebuia să producem panouri solare şi s-au retras toţi producătorii privaţi şi nu avem cum să înlocuim producători, deci, cu excepţia acestor lucruri, toate lucrurile sunt pe masă”.  

Ministrul a mai spus că au fost anumite declaraţii nefericite în public cu privire la anumite jaloane şi ţinte. 

„Noi tocmai lucrăm pentru ideea de a pune pe masă aceste măsuri remediale, prin care să ne asigurăm că implementăm PNRR-ul ca atare”, a mai spus Pîslaru. 

Editor : A.C.

