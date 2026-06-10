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Dragoș Pîslaru, după discuțiile cu sindicatele: Noua lege a salarizării nu este „bătută în cuie”. „Vom face corecțiile necesare”

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Conferință organizată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, cu privire la noua lege a salarizării, București, 25 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, afirmă că proiectul noii legi a salarizării unitare rămâne deschis modificărilor și că Guvernul va corecta prevederile care generează inechități în sistemul public. Declarația vine după o serie de consultări cu sindicatele, în urma cărora autoritățile au convenit, de principiu, eliminarea unor diferențe salariale considerate nejustificate în sistemul sanitar.

Reforma salarizării nu poate fi construită împotriva celor care lucrează în sistemul public, ci împreună cu ei, iar dialogul este absolut necesar atunci când este bazat pe argumente şi soluţii, transmite ministrul interimar Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

„Am discutat în ultimele zile cu reprezentanţii sindicatelor din mai multe domenii, iar unele dintre observaţiile primite au evidenţiat probleme reale care trebuie corectate. Dialogul este absolut necesar atunci când este bazat pe argumente şi soluţii.
Un exemplu concret este situaţia biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor din sistemul sanitar. În urma discuţiilor cu reprezentanţii Sindicatului Naţional Forţa Legii am agreat de principiu eliminarea unei diferenţe de salarizare care nu îşi găsea o justificare obiectivă în nivelul studiilor, al pregătirii profesionale, al responsabilităţilor şi al complexităţii activităţii desfăşurate”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a reiterat că pentru muncă de valoare comparabilă trebuie să existe şi o salarizare comparabilă, acesta fiind unul dintre obiectivele esenţiale ale noii Legi a salarizării unitare, respectiv corectarea inechităţilor acumulate în timp, eliminarea tratamentelor nejustificate şi construirea unui sistem mai coerent, mai transparent şi mai echitabil.

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„Am spus încă de la început că proiectul nu este unul bătut în cuie. Consultările nu sunt un exerciţiu formal. Acolo unde argumentele sunt solide şi unde identificăm dezechilibre reale, vom face corecţiile necesare. Reforma salarizării nu poate fi construită împotriva celor care lucrează în sistemul public. Ea trebuie construită împreună cu ei. Continuăm dialogul cu toate organizaţiile sindicale şi profesionale şi cu toţi cetăţenii pentru a avea o lege cât mai corectă, sustenabilă şi credibilă”, a punctat Dragoş Pîslaru.

Editor : M.I.

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