Dragoș Pîslaru: „Reducerea bugetului la MIPE este semnificativ peste 10%. Veniturile au scăzut deja cu 22,7%”

Data publicării:
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, după ședința de Guvern, că reducerea bugetară la ministerul pe care îl conduce depășește semnificativ pragul de 10% prevăzut în ordonanță, precizând că veniturile nete și salariile au fost deja diminuate cu 22,7%.

„Pe ansamblu, bugetul Ministerului Investiţiei şi Proiecte Europene va fi semnificativ peste valoarea de 10% care este necesară pentru reducere, comparând bugetul 2025 cu 2026. Asta este ceva ce vom urmări. Reducerea de buget este semnificativ peste 10%”, a declarat acesta.

Ministrul a explicat că prevederea din ordonanță impune reducerea bugetului de personal cu peste 10% față de anul 2025, iar în cazul MIPE acest obiectiv este deja depășit.

De asemenea, acesta a anunțat că detaliile privind modul în care ministerul a aplicat măsurile vor fi făcute publice.

„Detaliile le vom face publice pentru a arăta modul în care ministerul şi-a îndeplinit deja obligaţiile care derivă din această ordonanţă, dar atrag atenţia că o scădere de 22,7% de venituri este o scădere semnificativă, vorbesc aici fără încercarea de a ascunde cifrele. Este o scădere de venituri semnificativă”, a menţionat ministrul.

