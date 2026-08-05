Live TV

Dumitru Chisăliță: România asistă la un Black Friday al motorinei. Nu ni se oferă o reducere, ni se returnează o parte din scumpire

Data actualizării: Data publicării:
pompa de benzina motorina
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

România asistă la un veritabil Black Friday al motorinei, după ce preţul a fost împins în sus, apoi este redus până la nivelul de la care n-ar fi trebuit să plece, iar întreaga operaţiune este prezentată populaţiei drept un mare succes al statului, a transmis preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.

„Duminică intră în vigoare legea prezentată drept marele sprijin acordat şoferilor din România. După aplicarea sa, preţul motorinei ar putea coborî la aproximativ 10-10,20 lei/litru. Numai că acesta nu este un preţ mic. Nu este nici măcar un preţ rezultat dintr-o reducere reală. Este nivelul la care motorina ar fi trebuit să se afle în mod normal, dacă înaintea intrării în vigoare a legii nu s-ar fi tras atât de tare pentru majorarea preţurilor. România asistă astfel la un veritabil Black Friday-ul sau Black Sandy-ul al motorinei, mai întâi preţul a fost împins în sus, apoi este redus până la nivelul de la care n-ar fi trebuit să plece, iar întreaga operaţiune este prezentată populaţiei drept un mare succes al statului”, scrie preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă într-o analiză.

Acesta este un truc comercial pe care românii îl cunosc deja foarte bine, înainte de Black Friday, produsul este scumpit de la 100 la 130 de lei, pentru ca apoi să fie „redus” la 105 lei, susține Chisăliță. „Pe etichetă apare o reducere spectaculoasă. În buzunarul cumpărătorului nu apare însă niciun câştig”, subliniază președintele AEI.

Potrivit acestuia, în cazul motorinei, farsa este mult mai gravă pentru că fiecare ban adăugat nejustificat la pompă se multiplică apoi în preţul alimentelor, al materialelor de construcţii, al serviciilor şi al tuturor produselor transportate.

„Înainte ca legea să producă efecte, preţul motorinei crescut. Şoferii au plătit. Transportatorii au plătit. Agricultorii au plătit. Companiile au plătit. Iar aceste costuri au început deja să fie transferate către populaţie. Statul a câştigat din taxele încasate la fiecare litru vândut mai scump. Comercianţii au vândut la preţurile majorate. Consumatorul a fost singurul care nu a câştigat nimic”, a precizat Dumitru Chisăliţă.

Dacă motorina trebuia să coste 10,2 lei, preţul ajunge la 10,84 lei şi apoi este "redusă" la 10,35 lei, consumatorul nu a primit 34 de bani. A pierdut 15 bani faţă de preţul justificat şi a plătit în plus în toată perioada în care motorina a fost la un preţ peste 10,20 lei, a subliniat expertul în energie.

În aceste condiţii, AEI solicită răspunsuri la mai multe întrebări, printre care de ce a fost permisă această cursă a scumpirilor, ce justificări economice concrete au existat pentru fiecare majorare şi cât din creştere a provenit efectiv din cotaţiile internaţionale, cât din fiscalitate, cât din cursul valutar şi cât din marjele comerciale.

Reprezentanţii Asociaţiei întreabă, totodată, de ce mecanismele de supraveghere ale statului reacţionează întotdeauna după ce românii au plătit deja dar şi cine răspunde dacă se constată că preţurile au fost majorate anticipat tocmai pentru a absorbi efectul viitoarei reduceri.

„Într-o economie normală, instituţiile ar trebui să ofere aceste răspunsuri înainte să se înceapă festivitatea politică a ieftinirii. În România, probabil vom primi comunicate triumfaliste despre câţi bani "economisesc" şoferii, fără să ni se spună câţi bani au pierdut prin scumpirile anterioare. La un preţ mai mare, statul încasează mai mult din taxele calculate în funcţie de valoarea produsului. Politicienii îşi construiesc imaginea de salvatori atunci când preţul coboară. Toţi găsesc un avantaj. Mai puţin şoferul. Şoferului i se cere să plătească scumpirea, să suporte efectele ei în preţurile celorlalte produse şi apoi să mulţumească atunci când motorina revine aproape de nivelul normal. Este mecanismul perfect al cinismului economic: consumatorul finanţează problema, consumatorul plăteşte aparenta soluţie, iar la final tot consumatorului i se explică cât de mult a fost ajutat", explică Chisăliţă.

Potrivit acestuia, scumpirea motorinei se transmite aproape imediat în economie, transportatorii îşi actualizează costurile, distribuitorii îşi refac calculele, agricultorii îşi includ cheltuielile suplimentare, iar statul beneficiază taxele mai mari ca urmare a preţurilor. Pe de altă parte, însă, când motorina se ieftineşte, procesul devine brusc mult mai lent, preţurile alimentelor nu scad a doua zi, tarifele de transport nu revin automat iar produsele deja scumpite rămân, de regulă, scumpe.

„Aşadar, chiar dacă litrul va coborî la 10,35 lei, după această intervenţie a statului paguba produsă de creşterea anterioară nu dispare. Ea rămâne în costurile companiilor, în facturile populaţiei şi în inflaţie. Scumpirea se împrăştie în întreaga economie. Ieftinirea rămâne, de multe ori, doar pe panoul benzinăriei. Nu ni se oferă o reducere. Ni se returnează o parte dintr-o scumpire”, a adăugat preşedintele AEI.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Pintea_Paul-Ciprian senator
3
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
sorin grindeanu si ilie bolojan
4
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut repornirea...
Nauru Flag
5
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Digi Sport
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompa de carburant
România, pe primul loc în UE la scumpirea motorinei. Preț record la pompă și o lege care așteaptă promulgarea
Stâlpi de electricitate.
Claudiu Năsui: „Bulgaria cumpără ziua energie ieftină de la noi și ne-o vinde scump seara.” Ce spune un expert despre acest scenariu
dumitru chisalita la digi24
Avertismentul lui Dumitru Chisăliță în criza Energiei: Dacă lucrurile nu se schimbă radical, în două săptămâni lucrurile vor fi critice
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Comandament de lucru la Guvern pentru criza carburanților. Cristian Bușoi: Nu va exista penurie, dar pot apărea întreruperi temporare
plin de motorina
Criza carburanților: motorina a sărit de 10,5 lei/litru și a atins un nou record istoric. Românii așteaptă intervenția Guvernului
Recomandările redacţiei
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Patru barje încărcate cu rocă vor fi scufundate astăzi în Dunăre...
femeie cu evantai
Cod portocaliu de caniculă în București și Ilfov, cu temperaturi de...
Serbia Danube Sunken Boats
Nave de război naziste scufundate ies la suprafață pe Dunăre, pe...
Screenshot 2026-08-05 000726
„Natura cu frumusețile ei”, „Familia” sau „Doza de râs”. Cum se...
Ultimele știri
Buzoianu acuză PSD că riscă să blocheze aproape un miliard de euro din PNRR: „Este complet iresponsabil”
Reducere de 3% la impozit pentru mai multe firme: Ministerul Finanțelor a aprobat procedura. ANAF acordă automat bonificația
Strategia pentru biodiversitate, contestată înaintea votului decisiv. Bogdan Ivan: „Nu voi vota în orb, nici eu și nici PSD”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nuntă de vis într-o vilă de 64 de milioane $. Cum a arătat „cea mai frumoasă fată din lume” în rochie de...
Cancan
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
Fanatik.ro
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Șeful lui U Cluj, ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu. Ce îl atrage, de fapt, pe...
Adevărul
Culisele planului eșuat al Israelului de a răsturna regimul iranian
Playtech
Cât te costă aerul condiționat al mașinii în timpul caniculei. Calcul pentru drumuri de 300, 500 și 1.000 km
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO 500.000 €! Vlad Chiricheș a lăsat pe toată lumea ”mască”
Pro FM
Legenda muzicii, mărturisiri dureroase. Boala "dificilă, frustrantă și uneori înfricoșătoare" care a ținut-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și...
Newsweek
Pensionar cu pensie de 6.500 de lei. Pe ce salariu a muncit pe vremea lui Ceaușescu? Câți ani a muncit?
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din Germania. „E mic, rotund şi nu pare să aibă...
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire